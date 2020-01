Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 29 gennaio

Contatti Napoli-Chelsea per il trasferimento immediato di Mertens in Premier League. Accordo per la cessione di Florenzi dalla Roma al Valencia in prestito secco fino al termine della stagione. Intanto Villar e Perez sono in Italia per firmare con il club giallorosso. Suso in Spagna per sostenere le visite mediche con il Siviglia, mentre Piatek si avvicina all’Hertha Berlino. I rossoneri aspettano anche una risposta dal Benfica per Florentino. Inter, stop alle operazioni in attacco e alla cessione di Vecino. Napoli vicino a Petagna, che resterà in prestito alla Spal fino a giugno. Berisha dalla Lazio al Fortuna Dusseldorf, visite per Parigini al Genoa. Fiorentina a un passo da Amrabat e Kouamé.Tutto pubblicato in questo articolo di Skysport.it –Il centrocampista kosovaro della Lazio si trasferisce in Bundesliga. Approda al Fortuna Dusseldorf in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro–Vittorio Parigini, esterno classe ’96 di proprietà del Torino. Il giocatore ha il contratto in scadenza il prossimo giugno con i granata. Trovata l’intesa tra i due club. Resta da capire se il trasferimento avverrà già in questa finestra di calciomercato oppure alla fine della stagione–E’ fatta per il trasferimento dell’attaccante Di Gaudio allo Spezia: arriva in prestito secco dal Verona–Bruno Fernandes è un nuovo giocatore del Manchester United. Arriva dallo Sporting Lisbona per 55 milioni di euro più 25 di bonus–L’arrivo di Eriksen, che può giocare anche come trequartista alle spalle di una punta, ha fermato i nerazzurri nella ricerca di un rinforzo per l’attacco: su Giroud, in scadenza a giugno, ora c’è anche il forte interesse del Tottenham di Mourinho. Bloccata anche la cessione in prestito di Sebastiano Esposito.–Andrea Petagna sarà un giocatore del Napoli a partire dal prossimo luglio. Napoli e Spal hanno trovato l’intesa per la cessione dell’attaccante, che rimarrà in Emilia in prestito sino al termine della stagione. Nelle prossime ore Petagna dovrebbe sostenere le visite mediche–La Cremonese cerca rinforzi in attacco: pressing su Alessandro Matri del Brescia. Sul giocatore c’era anche l’interesse di Parma e Pescara–Suso è in partenza per Siviglia, dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con il suo nuovo club. Il Milan ha trovato l’accordo con gli spagnoli per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto–L’esterno della Roma si trasferirà al club spagnolo in prestito secco fino a giugno. Florenzi vuole ritrovare la serenità per conquistare un posto nei convocati di Mancini per l’Europeo–Steven Bergwijn è un nuovo giocatore del Tottenham. E’ arrivato anche l’annuncio ufficiale degli Spurs: “Siamo lieti di annunciare la firma di Bergwijn dal PSV Eindhoven. Steven ha firmato un contratto con il club che durerà fino al 2025”–L’attaccante polacco sempre più vicino al trasferimento in Bundesliga. Più tardi l’incontro per cercare l’intesa: i tedeschi offrono al Milan 27 milioni di euro più bonus–Il Chelsea piomba su Dries Mertens del Napoli. Il club inglese vorrebbe portare subito il giocatore (in scadenza il prossimo 30 giugno) in Premier League pagando un indennizzo da 6-7 milioni di euro —Scambio di documenti in corso per Franco Ferrari, attaccante di proprietà del Napoli e in prestito Bari, che passa in prestito al Livorno.–Il difensore centrale marocchino si trasferisce dal Genoa in Spagna in prestito con diritto di riscatto –È definitivamente sfumato il trasferimento di Ricardo Rodriguez al Napoli. Il Milan non ha accettato le condizioni, prestito con diritto di riscatto, presentate dal club del presidente De Laurentiis. Si riapre ora la possibilità di un trasferimento al Psv Eindhoven–Il 26enne argentino è pronto a tornare in Italia: per lui si tratterebbe di un ritorno dopo le esperienze con Verona, Roma e Torino tra il 2013 e il 2017. C’è l’accordo tra il club del presidente Preziosi e il Pumas, società messicana proprietaria del cartellino del giocatore. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto (pronto a diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze) a circa 4 milioni di euro–Il centrocampista del Verona Sofyan Amrabat, che era stato avvicinato dal Napoli, è destinato a vestire viola. Il club di Rocco Commisso ha trovato l’accordo col giocatore, che però non potrebbe cambiare maglia in questa stagione avendo già collezionato una presenza con il Brugge e il girone di andata di Serie A con l’Hellas.–Ferve il mercato della Fiorentina: dopo Cutrone, i viola cercano Duncan per rinforzare il centrocampo e pensano a Igor per la difesa. Ma la novità riguarda un obiettivo per l’attacco, in vista della prossima stagione viste le condizioni dell’interessato. Si tratta infatti dell’ivoriano del Genoa Christian Kouamé, attualmente alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio.–La Spal continua a insistere per portare Lucas Castro a Ferrara. Al centrocampista del Cagliari, 15 presenze e 2 gol in questa stagione, è stata presentata un’offerta molto importante.