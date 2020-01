Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 27 gennaio

Ecco le notizie di mercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it La Fiorentina cerca un rinforzo in difesa e il primo nome della lista è quello di Igor della SPAL, in grado di fare il terzo centrale di sinistra e come vice Dalbert a sinistra. L’alternativa è Christian Dell’Orco del Lecce, che Iachini ha già allenato–È fatta per Andrea Masiello, accordo raggiunto con l’Atalanta. I rossoblu hanno ottenuto anche il sì del giocatore e a ore arriverà l’ufficialità. Investimento da circa 2 milioni e mezzo di euro e contratto di un anno in più rispetto a quello che aveva all’Atalanta (2022). Masiello aveva esordito in Serie A con i rossoblu nel 2007. Ufficiale l’arrivo di Konig, giovane classe 2002 del Velez, che si aggregherà alla Primavera–Non convocato Blerim Dzemaili per la sfida contro la Spal: il centrocampista svizzero è vicino al trasferimento allo Shenzen in Cina. Il Bologna, come annunciato dal ds Bigon, farà in modo di accontentarlo non appena ci saranno passi formali per l’offerta pronta dalla Cina–Simone Zaza obiettivo del Villarreal, che vorrebbe prendere l’attaccante in prestito con obbligo di riscatto (bisogna valutare le condizioni per l’obbligo). Gli spagnoli hanno ceduto Toko Ekambi al Lione e hanno bisogno di un rinforzo in questa zona del campo. In uscita Iago Falque, nemmeno convocato per il ritiro ordinato da Cairo dopo il pesante ko contro l’Atalanta: lo spagnolo è richiesto da Spal e Genoa–La società emiliana va avanti per Gianluca Caprari dopo l’incontro avuto con gli agenti giovedì scorso. L’esterno d’attacco/trequartista della Sampdoria è da tempo uno degli obiettivi della dirigenza neroverde, ma manca ancora l’accordo con la Sampdoria sulla valutazione del cartellino. Dopo la partita pareggiata 0-0 proprio contro i blucerchiati, l’allenatore del Sassuolo De Zerbi ha confermato l’Interesse: “La Sampdoria in attacco ha tanti giocatori bravi e Caprari è uno di questi”.–Il centrocampista del Verona, uno delle più grandi sorprese di questo campionato, ha ribadito nei giorni scorsi il suo no al Napoli. Sulle sue tracce c’è da tempo anche la Fiorentina, che il suo entourage ha incontrato nei giorni scorsi. La società Viola, però, oltre a convincere il giocatore dovrà anche rilanciare l’offerta al Verona, molto inferiore rispetto ai 20 milioni che il Napoli aveva messo sul piatto per il suo cartellino–Continuano le riflessioni su Rolando Mandragora. Fiorentina e Roma stanno portando avanti dei contatti con Udinese e Juventus in queste ore per capire se sia economicamente fattibile un’operazione a gennaio (ricordiamo che la Juve ha un’opzione per acquistare il giocatore a 26 milioni entro il 30 giugno 2020). I giallorossi, soprattutto, aspettano di capire per quanto tempo dovrà stare fermo Diawara prima di affondare eventualmente il colpo. Per ora ancora nessun contatto dei due club con gli agenti