Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 27 gennaio

Ecco le trattative di mercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo da Skysport.it Da quanto scrivono i nostri cugini di Sky Sport, tra i nomi sul taccuino dei Red Devils per rinforzare l’attacco e dare a Solskajer un’altra punta ci sono anche quelli di Odion Ighalo, nigeriano di 30 anni ex Watford ma dal 31 gennaio 2017 in Cina prima allo Yatai e poi allo Shanghai Shenua (10 gol in 17 presenze nell’ultima stagione), e di Islam Slimani, attaccante algerino ex Leicester in questa stagione al Monaco (7 gol in 13 partI Colchoneros, in cerca di un attaccante che possa fare il titolare, stanno continuando il pressing sul Psg per arrivare a Edinson Cavani, chiuso da Icardi (solo 9 presenze e appena 330 minuti in campionato). Tra le due società però c’è ancora distanza: l’Atletico offre 10 milioni, il Psg ne vuole 15.–Il club rossoblù sta per chiudere per l’arrivo del difensore dall’Atalanta. Dopo le visite mediche, previste nel pomeriggio, già in serata potrebbe arrivare la firma sul contratto che legherà Andrea Masiello al Genoa fino al giugno 2022.–Il classe 1998 sarà in città per le visite con i giallorossi. Lo riporta AS, che conferma quanto riportato dall’emittente Radio Onda Cero. Perez dovrebbe arrivare a Roma per 13 milioni di euro e, come raccontato ieri dal direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi ai microfoni di Sky, senza opzione di ‘recompra’ da parte dei blaugrana–Un saluto con la mano e il pollice in su: così Christian Eriksen ha salutato i tifosi nerazzurri, affacciato dalla finestra della sede del Coni a Milano dove il neo giocatore dell’Inter ha svolto le visite per l’idoneità. Concluse le visite mediche, Eriksen si riposerà in un hotel milanese per poi, nel pomeriggio, recarsi nella sede del club nerazzurro per le firme sul contratto. Non è invece prevista una visita ad Appiano Gentile, visto che la squadra di Conte si è allenata in mattinata–Il rientro di Cragno dopo il lungo infortunio è coinciso con un prezioso pareggio per il Cagliari, uscito imbattuto da San Siro contro l’Inter. Maran ritrova il portiere titolare e adesso resta da capire il destino di Olsen e, di conseguenza, quello di Rafael. Tornando a essere il terzo portiere, non è escluso che il 37enne brasiliano chieda di trasferirsi. Un’ipotesi possibile è che passi in giallorosso se l’attuale terzo della Roma, Daniel Fuzato – a sua volta chiuso da Pau Lopez e Mirante – dovesse cambiare aria per fare esperienza giocando con continuità.–