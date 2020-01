Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 27 gennaio

Ecco le notizie di mercato,in tempo reale,pubblicate in questoarticolo da Skysport.it Nuovo tentativo per Petagna da parte del Napoli. La prima offerta era di 20 milioni di euro, ma ieri la società azzurra ha rilanciato alzando a 21 milioni + bonus. La Spal sta provando a resistere per l’importanza del giocatore: la speranza dei ferraresi è riuscire a fare l’operazione ora per giugno provando a convincere il Napoli a lasciare il giocatore in biancazzurro. Ma il Napoli insisterà per prenderlo subito–Il centrocampista danese ha finalmente varcato i cancelli dello scalo per i voli privati di Linate: la sua avventura in nerazzurro ora comincerà con le visite all’Humanitas e poi con l’ideoneità sportiva al Coni. Quindi arriverà in sede per firmare il contratto–Intercettato dal nostro Matteo Barzaghi al suo arrivo a Linate, il danese si è lasciato andare a una primissima e velocissima dichiarazione: “Se sono felice? Certo che lo sono”–Non solo l’arrivo di Eriksen, oggi è anche il giorno di Matteo Politano, tornato a Villa Stuart, dove era stato una settimana fa per sottoporsi alle visite mediche per la Roma, per sostenere i test fisici per il Napoli, dopo il colpo di scena che aveva prima congelato e poi definitivamente fatto saltare lo scambio con Spinazzola. Poi il ritorno della società di De Laurentiis, che anche nelle passate sessioni di mercato aveva cercato di prendere il giocatore, e l’accordo per un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni