Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 23 gennaio

Ecco le notizie di mercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo su SkysporT.iT Passi avanti decisi del Napoli per Matteo Politano. Gli azzurri hanno trovato un accordo con l’Inter per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, per una cifra totale di 25 milioni di euro. Ancora da trovare l’intesa col giocatore, ma i segnali che sono arrivati nelle ultime ore vanno in direzione di una chiusura dell’affare. Nelle prossime ore nuovi contatti tra il Napoli e gli agenti di Politano, con l’obiettivo di chiudere l’accordo.-Tonelli è arrivato a Bogliasco per il primo allenamento con la Sampdoria. Nella tarda serata di ieri il difensore ha scritto su Instagram un messaggio di addio al Napoli: “Vi saluto uno ad uno tutti quanti come foste in fila indiana davanti a me. Vi lascio un’altra volta col rimpianto di non avervi reso sul campo l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Un grazie speciale va ai miei compagni che in questi anni mi hanno sempre fatto sentire importante e ciò mi ha permesso di poter dare il mio piccolo contributo! Porterò sempre Napoli nel cuore“-William José? E’ un giocatore della Real Sociedad e non ho intenzione di parlare di giocatori di altre squadre per rispetto degli allenatori di altri club”. L’attaccante classe 1991, secondo quanto dicono i media inglesi, sembra però molto vicino agli Spurs-E’ sempre più a tinte azzurre il futuro di Matteo Politano. Nella mattinata di oggi previsto un nuovo incontro tra Giuntoli e gli agenti del giocatore (Pennacchi e Davide Lippi) per trovare l’accordo definitivo sul contratto. Ci sono tutti i presupposti, anche perché le parti sono vicine-Dopo averlo visto alcuni giorni in allenamento, il Pisa ha deciso di tesserare Eros Pisano. L’ex Bristol e Palermo firmerà sino a giugno-Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, Dani Olmo sarebbe pronto a trasferirsi al Lipsia. L’acquisto del giocatore della Dinamo Zagabria che piace tanto al Milan “sarà ufficiale nelle prossime ore”, aggiunge As-Nessuna possibilità che Bale lasci il Real Madrid in prestito. Parola di Jonatahn Barnett, agente del gallese a Sky Sports. “Gareth è tra i calciatori più importanti del mondo, perché dovrebbe andare via in prestito? E’ un’ipotesi ridicola. A Madrdi è felice e spera di vincere ancora”.-Danilo si è sottoposto in mattinata a esami strumentali alla coscia dopo i problemi avuti nella sfida di Coppa Italia con la Roma. Il brasiliano è in forte dubbio per Napoli.-“Sono contento di Suso, si sta allenando bene”. Così Pioli in conferenza stampa. L’esterno, in panchina nelle ultime partite, sembrerebbe in odore di partenza, ma l’allenatore lo “allontana”, almeno a parole, dal mercato-Oggi potrebbe essere una giornata molto importante per l’Inter sul fronte Eriksen: l’agente del danese incontrerà il Tottenham per risolvere la questione buonuscita. Contestualmente a Milano ci sarà un intermediario. L’Inter in extrema ratio è pronta ad accontentare gli Spurs, che chiedono 20 milioni di euro-I nerazzurri hanno detto “no” al Manchester United, che chiedeva in prestito Matias Vecino. A queste condizioni l’Inter non lo cede. Nel futuro dell’uruguayano potrebbe esserci il Napoli in un possibile scambio con Allan-Gli agenti di Dani Olmo sono in Germania per trattare con il Lipsia, la squadra più vicina al giocatore. Si parla di un contratto da 5 anni e mezzo per lo spagnolo. Il Milan, che non ha mai presentato offerte, lo segue per giugno, ma sembra che la Dinamo Zagabria sia intenzionata a cederlo in questa sessione di mercato-Il Sassuolo continua il pressing di Gianluca Caprari. Questa mattina gli agenti del giocatore della Sampdoria, Pernacchi e Lippi, hanno incontrato il club neroverde. Incontro positivo, anche se manca l’accordo definitivo. Così come non c’è ancora l’accordo tra Sassuolo e Sampdoria sulla formula-Todibo, a lungo inseguito dal Milan, ha parlato alla Bild del suo passaggio allo Schalke in questa sessione di mercato. “Qui perché me l’ha consigliato Rakitic. Lui ha giocato in questo club ed è stato molto importante con le sue informazioni”, ha dichiarato il difensore francese