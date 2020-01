Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 23 gennaio

Ecco le notizie di calciomercato,in tempo reale,pubblicte in questo articolo di Skysport.it Per Emre Can interesse del Borussia Dortumnd ma finora nessuna offerta ufficiale. La Juve sarebbe disposta a darlo solo per una cifra importante-Se parte Llorente (verso l’Inter) il Napoli non prenderà un altro attaccante. Intanto perché ci sono Milik e Mertens. Poi perché anche Lozano può fare la prima punta. Terzo perché in lista Champions si possono solo fare tre cambi rispetto alla lista di settembre-È stata un’idea ma al momento impraticabile per tanti motivi: Vecino non gradisce destinazioni in Italia ed è difficile trovare l’accordo economico. A oggi non ci sono presupposti-Per la difesa nuova idea, Fabio Pisacane del Cagliari. È uno dei giocatori che piacciono, il direttore sportivo Pradé ha annunciato in conferenza stampa che arriveranno un centrale e un centrocampista e lui è uno dei nomi valutati. Resta sempre il nome di Rolando Mandragora per il centrocampo: nelle prossime ore attesi primi contatti con l’Udinese, operazione non semplice dal punto di vista economico, ma i viola faranno un tentativo.-Summit di mercato in centro a Milano per il Genoa, presenti tutti i dirigenti compreso il Presidente Preziosi. È arrivato l’annuncio di Eriksson, centrocampista svedese ex Cagliari, preso dal Goteborg. In arrivo Andrea Masiello. Accordo raggiunto con l’Atalanta per il difensore. In attacco si segue sempre Iago Falque e c’è l’idea Younes, che al Napoli sta trovando poco spazio