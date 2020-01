Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 23 gennaio

Ecco notizie di calciomercvto ,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it Continua l’emergenza infortuni in casa Roma. Dopo Zaniolo, altro problema al ginocchio per Diawara. Il giocatore si è sottoposto a esami strumentali in mattinata, si teme la rottura del menisco esterno e uno stop di circa 3 mesi. A questo punto bisogna vedere, qualora fosse confermata la diagnosi, se il club giallorosso andrà sul mercato per cercare un sostituto dell’ex Napoli-Pedro va in prestito al Flamengo fino al 31 dicembre 2020: lo ha annunciato la Fiorentina sui propri canali social. Il club di Rio potrà e.sercitare eventualmente il diritto di riscatto. Si chiude dopo solo 6 mesi l’avventura dell’attaccante in Viola.-In attesa di novità dal mercato, Allan ha lavorato a parte nell’allenamento mattutino del Napoli in vista della Juventus. Il brasiliano, che è anche diventato padre in giornata, non ha smaltito l’infortunio. Possibile uno scambio con l’Inter con Matias Vecino, ma il giocatore è richiesto anche da Ancelotti all’Everton.-Lukas Podolski è un nuovo giocatore dell’Antalyaspor. L’ex Arsenal e Inter torna così in Turchia, dove aveva già giocato con la maglia del Galatasaray-Ceballos-Arsenal, il rapporto potrebbe finire con alcuni mesi di anticipo. Lo scrive Sky Sports, secondo cui lo spagnolo vorrebbe tornare a Madrid per poi cercare un’altra destinazione. L’ex Betis è in prestito ai Gunners dal Real Madrid-Il Parma è in cerca di una punta per sostituire Roberto Inglese, infortunatosi nel corso della sfida con la Juventus. Il report medico del club spiega che il giocatore “è stato sottoposto a intervento di stabilizzazione chirurgica della lesione miotendinea a carico dei flessori della coscia destra occorsa nel trauma di domenica sera. L’intervento, eseguito dai Dott. Orava e Lempainen a Turku (Finlandia) alla presenza del Coordinatore dell’area medica del Parma Calcio 1913 Dott. Giulio Pasta, è perfettamente riuscito. L’atleta verrà dimesso nella giornata di domani. Sono previste 3 settimane di immobilizzazione attiva per poi iniziare il percorso riabilitativo”.-È arrivata l’attesa ufficialità: l’esterno nigeriano arriva in nerazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione. Annunciato anche il numero di maglia: Victor Moses giocherà con l’11 sulle spalle. -Il Genoa comunica di aver acquisito dal Goteborg, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Sebastian Eriksson (Bralanda, Svezia, 31 gennaio 1989). Il giocatore, che ha svolto in giornata il primo allenamento con i compagni presso il Centro Sportivo Signorini, ha scelto la maglia numero 16.-Antonio Nocerino ha deciso di comunicare il suo addio al calcio giocato con una lettera pubblicata sui social: “È arrivato il momento di dire addio al mio grande e unico amico il Calcio. Una decisione sofferta ma ponderata, la mia soddisfazione e aver realizzato il sogno di mio padre che poi è diventato anche il mio. Volevo ringraziare i miei genitori e le mie sorelle che con il loro sacrificio e il loro amore mi hanno aiutato a diventare quello che sono, mia moglie la mia roccia e i miei figli che amo più della mia vita. Un ringraziamento va alle società dove ho giocato, gli allenatori che ho avuto, i compagni di squadra da qui ho imparato tantissimo e i tifosi che con il loro supporto e il loro amore verso il giocatore e soprattutto l’uomo mi hanno portato sempre a dare quel qualcosa in più. Ho deciso di affrontare una nuova sfida, quella dell’allenatore. Una sfida bella, nuova, difficile ma che troverà in me lo stesso spirito, passione, amore e professionalità che ho avuto da calciatore. Con affetto, Antonio Nocerino 23”.-Il difensore arriva dal Torino in prestito con obbligo di riscatto.-Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dalla S.S.C. Napoli i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Tonelli (nato a Firenze il 17 gennaio 1990). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022