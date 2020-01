Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 21 gennaio

Ecco le notizie di calciomercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it Passi avanti per Marko Pjaca, esterno croato della Juventus .Ritornato in campo nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese. Non c’è ancora accordo totale tra i due club, ma l’intesa si avvicina. Il Besiktas insiste per l’attaccante Alberto Cerri.-Pronto un rilancio per Ian Poveda, ala destra classe 2000 del Manchester City, dopo che la prima offerta è stata ritenuta troppo bassa. Contatti da club di Dubai per Iago Falque, che non è ancora convinto di accettare la proposta della Spal-Dopo Borini, il Verona prova a tentare il giovane colombiane del Genoa Kevin Agudelo per sostituire Bessa, che ha fatto visite in Brasile. Dimarco sempre più vicino al trasferimento in prestito per questi sei mesi al Verona, visto che all’Inter è arrivato Young. Per la difesa piace Cetin della Roma, che Fonseca vuole però trattenere in giallorosso. Se parte Empereur, i nomi per sostituirlo sono quelli di Magnani e Ceccherini della Fiorentina (piace anche al Genoa), che può essere liberato se i viola prendono Juan Jesus (o un altro difensore)-Il direttore Carlo Osti si vuole fare un regalo di compleanno: chiesto all’Atalanta il difensore Andrea Masiello, primi contatti visto che non si sblocca la trattativa per Tonelli col Napoli. Per Masiello si tratterebbe di un prestito con obbligo legato alla salvezza-Suso è stato in sede per parlare con Maldini del suo futuro. Il Milan sta parlando delle possibili offerte. Non è andato per chiedere di essere ceduto, ma per avere aggiornamenti. È andato da solo perché al momento non ha accordi con un nuovo futuro. Come profilo giovane si considera Harisson Marcelin, classe 2000, difensore centrale, alto 1,97 cm dell’Auxerre-Per Rodriguez si sta sbloccando con i turchi. L’idea del Milan è cercare quindi un terzino sinistro di riserva che possa anche fare il difensore centrale. Per questo è stato preso in considerazione il profilo di Juan Jesus. Anche perché al Milan piace (tecnicamente) Under della Roma. Al momento non è partita una vera e propria trattativa, ma l’idea rossonera sarebbe quella di poter inserire in uno scambio oltre Suso proprio Juan Jesus