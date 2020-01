Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 21 gennaio

ecco le notizie di calciomercato,in tempomreale,raccolte in questo articolo di Skysport.it Il fuoriclasse francese ha inaugurato la sua fondazione benefica Inspired by Km e poi ha rilasciato un’intervista alla BBC nella quale ha parlato anche delle voci sul forte interessamento del Real Madrid nei suoi confronti: “Il mio futuro? Siamo solo a gennaio e questo è il momento chiave della stagione. E’ normale che se ne parli ma questa cosa non va bene per il Psg. Io sono concentrato al 100% solo sul Psg, voglio aiutare la squadra a crescere ancora di più e a vincere i trofei che ci siamo prefissati. Devo moltissimo al Psg, il club mi ha aiutato quando sono arrivato qui a soli 18 anni. Avevo del talento ma non ero ancora una superstar, ora la sono. Grazie anche al Psg e alla Nazionale francese. Ora devo pensare solo al Psg, a fine stagione vedremo”-L’esterno destro spagnolo, arrivato al Real nella passata stagione per 30 milioni di euro dalla Real Sociedad, è sempre più vicino a trasferirsi al Bayern Monaco, in cerca di un terzino. Già oggi il giocatore, appena 5 presenze in questa giornata, potrebbe partire alla volta della Germania-Al momento è in stand by la trattativa tra Barcellona e Juventus per lo scambio Rakitic-Bernardeschi: non c’è l’intesa sul conguaglio a favore dei bianconeri. Per l’attacco il club blaugrana, che dovrà fare a meno di Suarez, ci sono contatti positivi con il Valencia per Rodrigo. Trattativa avanzata con il procuratore del giocatore, Jorge Mendes, si cerca un accordo con il Valencia per uno scambio-Si e’ sbloccata la trattativa tra Fiorentina e Lecce per Saponara. Il trequartista, al momento in prestito al Genoa, si trasferisce in prestito secco in Salento-Nuovo incontro in corso tra il club nerazzurro e l’agente di Chong, centrocampista/ala dello United. Si cerca l’intesa con il giovane olandese-Incontro in corso nella sede dell’Inter: si parla di Sebastiano Esposito, che potrebbe partire in prestito fino a fine stagione. Il Parma è la squadra più interessata al giovanissimo attaccante, soprattutto dopo l’infortunio di Roberto Inglese. Il ds dei gialloblù, Daniele Faggiano, è in sede per trattare con i dirigenti nerazzuri-Chicharito Hernandez è un nuovo giocatore dei Los Angeles Galaxy. L’attaccante messicano sarà il sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Il club americano ha annunciato l’ingaggio dell’ex Manchester United con un video sui social network. Si parla di un contratto da 7 milioni di euro a stagione-“S’ è vero, stiamo considerando la possibilità di acquistare un attaccante, ne stiamo parlando. Non è però una questione che mi preoccupa molto, sono più preoccupato per le prossime partite contro Ibiza e Valencia”. Queste le parole del neo allenatore blaugrana alla vigilia della sfida contro l’Ibiza in Copa del Rey