Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 21 gennaio

Ecco le notizie di calciomercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it Passi avanti per Sofyan Amrabat: dopo aver trovato l’accordo col giocatore, nelle prossime ore ci saranno dei contatti tra i viola e il Verona, che invece aveva un’intesa col Napoli. Il giocatore non ha trovato l’accordo sul contratto col club di De Laurentiis e spinge per la Fiorentina. Tentativo per Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria che piace anche a Sassuolo e Parma. Proposto un prestito da un milione di euro con obbligo di riscatto a sei, il Sassuolo prepara il rilancio. I viola cercano anche un centrocampista (Duncan) e un difensore (Juan Jesus)-Acquah non è più arrivato a Lecce nonostante intesa col giocatore e mail tra club. I turchi del Malatyaspor ieri hanno rallentato di nuovo e quindi operazione che rischia di saltare. Trattativa a oltranza con la Fiorentina per sbloccare l’affare Saponara, col giocatore e col Genoa c’è già l’accordo. Ma viste le difficoltà si sono riaperte trattative per Zajc e Omar El Kaddouri-Visite mediche per il centrocampista Sebastian Eriksson, svedese classe ’99 del Goteborg. Il giocatore è stato in passato al Cagliari. Operazione a titolo definitivo, Eriksson aveva una clausola da 50 mila euro per liberarsi. Ufficiale la cessione di Gumus all’Antalyaspor. L’idea Juan Fernando Quintero per il centrocampo è ancora viva. Colombiano classe ’93 del River Plate, ha giocato in Italia nel Pescara, arriverebbe in prestito con diritto di riscatto-L’Atalanta ha chiuso la trattativa per il terzino sinistro Lennart Czyborra, classe ‘99, tedesco dell’Heracle in Olanda. Operazione da 4 mln di euro, nelle prossime ore l’arrivo in Italia. Dallo stesso club l’Atalanta acquistò Gosens nel 2017. Oggi le visite mediche-Primi contratti per Matri (Brescia) e Sanabria (Genoa) come giocatori più esperti per sostituire Inglese dopo il suo grave infortunio. Il Parma aveva fatto anche un sondaggio per Sebastiano Esposito, che può lasciare l’Inter una volta che si chiuderà per Giroud, ma al momento i nerazzurri non sono pronti a liberarlo-Nuove aperture per rinnovo di Mertens. Ci si aspetta futuri incontri, ma tra giocatore e società c’è voglia di riprovarci. Escluso dalla convocazione per la Coppa Italia Allan, ma non per motivi disciplinari. Problemi fisici per lui