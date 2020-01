Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 17 gennaio

Ecco le notizie di calciomercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo da Skysport.it -Per l’attacco piace Pedro De La Vega: attaccante esterno classe 2001 del Lanus, trattato la scorsa estate anche dal Genoa. Sull’argentino c’è anche l’interesse dell’Atalanta. Trattativa per il rinnovo di Matteo Scozzarella: il centrocampista dovrebbe firmare fino al 2022.-Incontro nelle prossime ore con la Fiorentina per sbloccare l’affare Saponara. L’ultima idea per il centrocampo è José Machin, ora al Pescara in prestito dal Parma.-Ci aveva pensato il Genoa, invece va al Brescia come rinforzo per il centrocampo. L’islandese era svincolato, contratto di sei mesi con opzione in caso di salvezza: venerdì le visite mediche.-Il difensore argentino ha un’offerta dal Chievo. Arriva dall’Entella il giovane difensore classe 2001 Federico Bonini: il giocatore ha svolto questa mattina le visite mediche.-Per la difesa piace anche Sebastien De Maio dell’Udinese. Per il francese sarebbe un ritorno col Grifone.-Interesse per Marko Pjaca, esterno croato della Juventus tornato in campo nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese.-Anche la Fiorentina ci prova per Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria che piace anche a Sassuolo e Parma. Proposto un prestito da un milione di euro con obbligo di riscatto a sei, il Sassuolo prepara il rilancio.-C’è stata un’offerta dell’Arsenal per Kessie, ma non è stata accettata. Il Milan vuole almeno 25 milioni, anche perché il giocatore non è necessariamente in uscita. Anzi, con una sua cessione dirigenti rossoneri sarebbero costretti a tornare sul mercato per un nuovo centrocampista.-Non c’è stata ancora un’offerta ufficiale alla Dinamo Zagabria, ma i primi contatti con gli agenti del giocatore in vista della prossima estate. L’obiettivo è trovare l’accordo col giocatore per poi andare a trattare con la Dinamo non sui 30 milioni, ma sui 20: Olmo è in scadenza 2021 col club croato.