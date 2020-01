Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 17 gennaio

ecco lòe notizie di calciomercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it Solskjaer, in un’intervista a Sky Sports UK, ha parlato della possibile cessione di Ashley Young all’Inter: “Ashley ha 35 anni. Se qualcuno gli offre un contratto di due anni, dipende da lui se accettare o meno. Noi non siamo pronti per offrire la stessa cosa, abbiamo altri giocatori in ascesa. Ashley si è deciso a cambiare, ha pensato di farlo adesso”.Ashley Young è atterrato a Malpensa alle 11:45, è arrivato con la moglie e il figlio. L’esterno inglese è partito per il Coni, oggi sono in programma le visite mediche con l’Inter-Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Gennaro Gattuso ha parlato dei due nuovi arrivi del Napoli: “Demme secondo me può giocare a due o giocare vertice basso, Lobotka può fare anche la mezz’ala. Ci possono dare una grande mano, negli ultimi allenamenti la palla scorreva veloce come piace a me. Il loro arrivo è una bella notizia, chi merita gioca. Avranno comunque bisogno di tempo per capire il nostro gioco-Sorgono nuovi problemi tra Inter e Roma nello scambio Politano-Spinazzola. Nonostante i giallorossi abbiano provato a venire incontro all’Inter sull’obbligo legato alle presenze, cercando anche un compromesso sul minutaggio delle 15 presenze da fare per arrivare al riscatto, non c’è ancora una soluzione allo scambio tra i due giocatori. La trattativa si è completamente ri-bloccata. Qualora le cose non dovessero cambiare, Spinazzola e Politano potrebbero quindi fare presto ritorno rispettivamente a Roma e a Milano.Lo stop della trattativa tra Inter e Roma per lo scambio Politano-Spinazzola porta i nerazzurri a valutare un’alternativa per il ruolo di terzino. L’Inter valuta il profilo di Victor Moses, esterno classe 1990 del Fenerbahçe in prestito dal Chelsea. Proprio al Chelsea avevano lavorato molto bene insieme Conte e Moses: i due potrebbero ritrovarsi a Milano.Con l’arrivo di Ashley Young, l’Inter prova a cedere uno dei tanti esterni in rosa. Secondo Keith Downie, giornalista di Sky Sports UK, Valentino Lazaro potrebbe presto trasferirsi in Premier League. Il terzino austriaco piace a Steve Bruce, allenatore del Newcastle: i nerazzurri valutano l’ipotesi del prestito.Vi ricordate Rej Manaj? L’attaccante classe ’97 sbocciato nelle giovanili dell’Inter, club con cui ha esordito in Serie A (2015) diventa blaugrana. Dopo le esperienze a Pescara e Pisa, il 22enne albanese si era trasferito in Spagna, passando dal Granada all’Albacete. La sua esperienza in Andalusia è però terminata: svolte le visite mediche con il Barcellona B, è fatta per il trasferimento a titolo definitivo.L’Atalanta ha esercitato il diritto di opzione sull’attaccante colombiano, che si era trasferito a Bergamo in prestito biennale nel luglio 2018. La nota del club: “L’Atalanta B.C. comunica, con grande soddisfazione, di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, del calciatore Duván Zapata dall’U.C.Sampdoria. Si tratta di un investimento importante che rappresenta, per il club nerazzurro, la manifesta volontà di mantenere alto il livello tecnico della Prima Squadra e di affrontare, con sempre maggior entusiasmo, il Campionato di Serie A e le sfide di Champions League.”Tutto pronto tra Verona e Inter per il trasferimento di Federico Dimarco all’Hellas. L’esterno classe ’97 (3 presenze in stagione) andrà in prestito fino a giugno.”Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dall’Atalanta BC il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Musa Barrow a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, con obbligo di acquisizione definitiva”.