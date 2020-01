Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative

Ecco le notizie,in tempo reale,del calciomercato,pubblicate in questo artidolo da Skysport.it Fiorentina, fatta per Cutrone,Patrick Cutrone torna in Serie A: dopo 6 mesi passati al Wolverhampton (2 gol in 12 presenze in Premier, per un totale di 3 reti in 24 “caps” con i Wolves, l’ex rossonero è pronto a sbarcare a Firenze per vestire la maglia viola. Siamo agli ultimi dettagli ma l’accordo è stato raggiunto: prestito con obbligo di riscatto.Cristoforo all’Eibar,Il mercato della Fiorentina è attivo anche in uscita: il centrocampista uruguaiano Cristoforo si trasferisce all’Eibar con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. Il classe 1993, solo una presenza fin qui, on sarà l’uinco a lasciare Firenze. Detto di Bryan Dabo alla Spal, anche il brasiliano Pedro potrebbe partire (per tornare in patria, Flamengo o Gremio). Offerte dalla Germania, invece, per Rasmussen: il difensore classe 1997 potrebbe trasferirsi in Bundesliga.Pepe Reina a Milano con l’agente,Incontro tra Reina e il suo agente a Milano. Nella foto, alle spalle del portiere del Milan c’è Samu Castillejo che condivide lo stesso agente, Manuel Garcia Quilon. Come ci ha informato Gianluca Di Marzio ieri sera, sul portiere spagnolo c’è l’interesse.Caldara-Atalanta, i dettagli,Tutto fatto per il ritorno di Mattia Caldara a Bergamo, dove il centrale classe 1994 ha spiccato il volo arrivando ad attirare le attenzioni della Juve e del Milan (che lo acquistò dai bianconeri). La trattativa è stata chiusa sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. L’agente del giocatore, Giuseppe Riso, ha fatto visita in giornata al Milan per chiudere la trattativa