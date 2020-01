Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative

Ecco le notizie,in tempo reale,del calciomercato,pubblicate in questo artidolo da Skysport.it Marotta: le parole sul calciomercato dell’Inter,A margine della conferenza stampa di presentazione dell’album Panini, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha dato qualche indizio sul calciomercato nerazzurro. E alla domanda se presto potranno vedersi le nuove figurine di Ashley Young con la maglia dell’Inter e quella di Politano con quella del Milan, Marotta ha sorriso e si è rivolto con un gesto, come per dire ‘quasi quasi’ ai giornalisti presenti. All’uscita dall’evento, poi, qualche parola sulla trattativa per Vidal: “Stiamo lavorando. E’ un obiettivo. Quello che non succede stasera, può succedere domani”.Empoli, oggi arriva Tutino,L’Empoli continua a rinforzarsi: dopo l’arrivo in città di Ciciretti di mercoledì sera, nelle prossime ore ci sarà quello di Gennaro Tutino, esterno classe ’96 del Verona. Oggi è il programma un vertice conclusivo tra l’agente del giocatore e il ds dell’Empoli. Altro affare in chiusura è Francisco Sierralta, difensore centrale classe ’97 dell’Udinese: arriva in prestito secco per sei mesi con possibilità di rinnovare l’accordo. L’attaccante classe ’91 La Mantia, invece, arriverà in città venerdì.Caldara sempre più vicino al ritorno a Bergamo,Milan e Atalanta vicine all’accordo che riporterebbe Mattia Caldara a Bergamo, il club che lo ha consacrato prima che il giocatore iniziasse un’odissea di infortuni che di fatto l’ha reso un “Ufo” nelle sue esperienze alla Juve e in rossonero. Trattativa che si dovrebbe chiudere in 24 ore: prestito di 18 mesi con diritto riscatto. Operazione che potrebbe agevolare il passaggio di Kjaer al Milan.