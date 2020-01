Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative

Ecco notizie di mercato,in tempo reale ,pubblicate in questo articolo su Skysport.it Sky Sports: United ha offerto rinnovo a Young,Secondo Sky Sports Uk, il Manchester United ha offerto un rinnovo di contratto di un anno ad Ashley Young. Sul giocatore è forte l’interessamento dell’Inter, che avrebbe già il suo sì…Ashley Young ha rifiutato il rinnovo di contratto per una stagione con il Manchester United. Ha fatto la sua scelta: vuole andare all’Inter già in questo mercato di gennaio. Antonio Conte l’avrebbe voluto al Chelsea già due stagioni fa. Il giocatore inglese ha già comunicato a Ole Gunnar Solskjær che non giocherà più, a partire dalla prossima partita. Ora la palla passa ai Red Devils che dovranno quantificare l’indennizzo da parte dell’Inter.Pepe Reina, agente a Casa Milan,L’agente di pepe Reina è a Casa Milan per provare a sbloccare la trattativa che lo porterebbe all’Aston Villa.L’agente: “Bale non lascerà il Real a gennaio”,In un’intervista a Espn, l’agente del gallese Jonathan Barnett ha spiegato come il suo assistito “non andrà da nessuna parte” a gennaio. Ed è “molto improbabile” che lasci Madrid anche nella prossima estate.Fiorentina si sblocca Cutrone,Cutrone-Fiorentina, ora ci siamo. Nei giorni scorsi c’era stata una piccola frenata nella trattativa tra il Wolverhampton e il club viola. Ora si procede però verso una rapida soluzione. La Fiorentina insiste anche per Duncan del Sassuolo. Per la difesa invece l’obiettivo è Juan Jesus della Roma.Samp, vicino Tonelli. Per l’attacco obiettivo La Gumina,Archiviata l’idea Kjaer, il club blucerchiato sta provando a riportare a Genova Leonardo Tonelli. Il club di Ferrero attende il via libera del Napoli. Per l’attacco l’obiettivo è Antonino La Gumina, attaccante classe ’96 dell’Empoli. In Serie B, quest’anno ha giocato 16 volte e segnato 4 gol.Aston Villa-Pepe Reina, non c’è l’accordo,L’agente di Pepe Reina Manuel Garcia Quilon all’uscita da Casa Milan ha parlato dell’incontro che ha avuto con i vertici rossoneri per parlare di un possibile trasferimento del suo assistito in Premier League: “Trovato un accordo per il passaggio di Reina all’Aston Villa? No”. Si continua a trattare ma i rossoneri vorrebbero prima prendere un sostituto.