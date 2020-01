Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative

ecco le notizie di mercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo da Skysport.it Napoli, visite mediche per Demme,Il neo acquisto del club di De Laurentiis Diego Demme intanto è arrivato a Villa Stuart a Roma per i consueti test medici prima della firma sul suo contratto. Perugia, ecco Rajkovic,il Perugia di Serse Cosmi ha preso Slobodan Rajkovic. Il difensore era svincolato dal Palermo.Triestina, ecco Francesco Lodi,Ora è ufficiale: Francesco Lodi passa dal Catania alla Triestina. Lo ha ufficializzato lo stesso club attraverso un comunicato. Il giocatore è arrivato in città nella serata di mercoledì. Dopo le visite mediche la firma fino al 30 giugno 2021.