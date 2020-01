Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative

ecco le trattative di mercato,in tempo reale,pubblicato in questo articolo di Skysport.it.La Gazzetta dello Sport: Inter-Tonali,In prima pagina, mercato in spalla per il quotidiano sportivo milanese. Si parla soprattutto di Inter e Tonali: “Scatto nerazzurro: incontro per avere il talento in estate. Young rifiuta il rinnovo proposto dallo United: aspetta soltanto Conte. E sono ore calde pure per Vidal.Poi un riepilogo degli altri movimenti del momento: “Milan, c’è Kjaer e idea Politano”. E ancora: “Botti a Napoli: Demme-Lobotka”. “Bologna-Barrow”. E “i rossoneri per l’attacco seguono anche Under”.Corriere dello Sport e il mercato Napoli,Apertura sul quotidiano sportivo romano sui colpi del club di De Laurentiis: “Un Diego per Napoli. Preso Demme, adesso Lobotka. Il centrocampista del Lipsia in Italia per le visite. Stretta sul Celta per lo slovacco.Spazio anche a un titolo sui rossoblù: “Barrow-Ibanez, doppio colpo Bologna. Il presidente Saputo accontenta subito Mihajlovic: dall’Atalanta arrivano l’attaccante e il difensore”.“Inter.-Tonali, contatto: si tratta per luglio. Vertice in sede con il manager del giovane talento. Ashley Young, stretta finale. Milan su Politano”.Tuttosport: apertura sulla sfida mercato Inter-Juve,“Inter-Juve, colpo su colpo”. “Nuovo affondo dei nerazzurri per Tonali, che resta nel mirino dei bianconeri. Vi riveliamo le strategie di Paratici per questo mercato e per il prossimo. Nell’immediato tutto ruota intorno a Emre Can.Le altre due trattative del momento che abbiamo seguito, grazie alla squadra mercato Sky nelle ultime ore: “Demme più Lobotka: il Napoli raddoppia”.Il nostro Gianluca Di Marzio aveva anticipato la trattativa a “Calciomercato l’originale”. Il quotidiano sportivo torinese spiega in prima: “Young, sì a Conte. Ma lo United fa muro”.A centro pagina spazio anche al doppio colpo rossoblù: “Barrow e Ibanez: due regali a Sinisa”