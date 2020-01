Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative

ecco le notizie di mercvato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo da Skysport.it Frenata Todibo,L’interesse per Kjaer è aumentato di pari passo con le difficoltà incontrate pe convincere Todibo, che era il primo obiettivo per la difesa rossonera: il giocatore sembra intenzionato ad accettare solo il prestito di sei mesi, ma a queste condizioni il Milan non ci sta e virerebbe su un altro obiettivo. Per questo come detto si pensa a Kjaer, ma un’altra pista seguita è quella di Andreas Christensen, anche lui danese, difensore del Chelsea.Massara chiama Kjaer,Per la difesa del Milan salgono le quotazioni di Kjaer dell’ Atalanta, giocatore con esperienza internazionale. Sul difensore danese c’è anche il Cagliari che pensava di poter arrivare a lui anche per un semplice prestito di 6 mesi. Massara lo conosce molto bene perché lo portò insieme a Walter Sabatini sia al Palermo nell’ estate del 2008 sia alla Roma nell’ estate del 2011. Il Milan riscatterebbe il giocatore dal Siviglia (all’Atalanta è in prestito dal club spagnolo.Milan su Politano,Irruzione a sorpresa del Milan per Politano. Incontro in giornata con Pennacchi e Lippi, agenti del giocatore, a casa Milan. L’esterno nerazzurro rappresenterebbe un’alternativa importante in attacco per Pioli, potendo giocare sia a destra che a sinistra. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità e c’è l’accordo sull’ingaggio. Politano nelle gerarchie di Conte è indietro, si sente chiuso, sa che il club nerazzurro non ostacolerebbe la sua partenza). L’ arrivo di Politano è legato a un’uscita in attacco, ma con la partenza di Borini non ci sarebbero particolari problemi. L’ Inter vuole venderlo e non accetta un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore c’erano anche Napoli e Fiorentina ma in questo momento possiamo parlare di sorpasso rossonero.