Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative

ecco le nptizie di mercato,in tempo reale,pubblicate in questoarticolo mdi Skysport.it Napoli, Demme pronto per le visite mediche,Fatta per il primo rinforzo del Napoli a centrocampo: Diego Demme è arrivato in Italia e in mattinata sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Napoli. Ingaggio da due milioni più 500 mila euro di bonus a stagione per il 28 enne tedesco del Lipsia di cui è stato anche il capitano nelle ultime partite. Operazione da circa 12 milioni più bonus con il club tedesco. Demme è di origine italiane, come dichiarato in un’intervista il papà di origini calabresi ma tifoso del Napoli lo ha chiamato Diego in omaggio a Maradona.Borini verso l’Hellas,Fabio Borini è orientato a scegliere il Verona. Superata la concorrenza del Genoa e della Samp. Convinto anche da Ivan Juric, che ha parlato direttamente con il giocatore. Borini ha capito che il gioco del Verona può essere congeniale alle sue caratteristiche, e non avrebbe particolare concorrenza per un posto da titolare. Si tratta di un prestito di 6 mesi, dopo il giocatore sarà libero di scegliersi la destinazione. Stamattina dopo l’atteso sì definitivo del giocatore, Milan ed Hellas si vedono per definire i dettagli a non ci sono problemi, il club rossonero aveva lasciato libertà al giocatore per scegliersi la destinazione.Ritorno in Premier per Reina?,Non solo Piatek. L’Aston Villa ha individuato in Pepe Reina un obiettivo e il Milan è pronto a dare il via libera alla partenza del portiere spagnolo, a condizione di trovare un secondo di Donnarumma. Quindi al momento è operazione difficile e complicata, mentre resta viva la possibile uscita di Piatek per cui c’è stata anche un’offerta dello stesso club inglese. Borini ha scelto il Verona. Superata la concorrenza del Genoa e della Samp.