Calciomercato: news e trattative live dell’8 gennaio

Ecco alcune notizie di mercato,in tempo reale,raccolte in questo articolo apparso su Skysport.it Roma, dopo Kolarov si lavora per il rinnovo di Cristante.Dopo aver ufficializzato il rinnovo dell’esterno serbo fino al 2021 i giallorossi pensano adesso a prolungare il contratto di Bryan Cristante. Nei prossimi giorni previsti sviluppi.Atalanta, Gosens: “Rinnovo, ma se mi chiamasse lo Schalke ci andrei subito”In un’intervista a Bergamo TV, l’esterno tedesco ha annunciato di aver trovato un accordo per il rinnovo di contratto, ma ha anche ribadito il suo forte legame con lo Schalke: “Mi piacerebbe giocare con loro in Bundesliga. Se mi vorranno, io andrò perché è la mia squadra ma è una cosa che ho già detto in passato. Il rinnovo è comunque un segnale forte, significa che sto facendo bene. Ora sto bene qui”.El Mundo Deportivo: pressione su Vidal per rimanere al BarcellonaSecondo il quotidiano sportivo catalano durante il viaggio in aereo per l’Arabia Saudita per giocare la Supercoppa di Spagna, i compagni di squadra del centrocampista cileno e il presidente Bartomeu avrebbero fatto pressione per convincerlo a rimanere al Barcellona. L’Inter è interessata a portare Vidal alla corte di Conte in questa sessione di mercato.