Calciomercato: news e trattative live dell’8 gennaio

ecco le notizie di mercato in tempo reale,pubblicate in questo articolo su Skysport.it Napoli, ai dettagli per Rrahmani. Rinvio per Amrabat Il Napoli continua a lavorare all’arrivo di Rrahmani: la società azzurra è agli ultimi dettagli per acquisire il cartellino del difensore dell’Hellas Verona, valutato 14 milioni. Per il classe ’94 pronto un contratto di 5 stagioni. Ancora un rinvio per Amrabat: non c’è l’intesa sulla durata del contratto del centrocampista.Benfica-Sassuolo, incontro per Scamacca: offerti 10 milioni,Il Benfica punta con convinzione su Gianluca Scamacca. Emissari del club portoghese hanno incontrato a Milano il Sassuolo, proprietario del cartellino dell’attaccante classe ’99 attualmente in prestito all’Ascoli in Serie B. Il Benfica ha offerto 10 milioni più bonus, il Sassuolo al momento ha rifiutato: i neroverdi chiedono di più