Calciomercato: news e trattative live dell’8 gennaio

ecco le notizie di mercato.in tempp reale,pbblicate in questo articolo di Skysport.it Lecce, fatta per Deiola,Alessandro Deiola sarà un nuovo giocatore del Lecce. Il centrocampista del Cagliari si trova a Milano in compagnia del suo agente per definire ogni dettaglio del trasferimento in giallorosso.Dalla Germania: Haaland-Borussia, clausola nel contratto?Secondo quanto riportato dalla Bild, nel contratto che lega Erling Haalans al Borussia Dortmund sarebbe inserita una clausola rescissoria che permetterebbe all’attaccante classe 2000 di trasferirsi altrove a partire dal 2022. Il giocatore è arrivato a Dortmund dal Salisburgo in questa sessione di mercato.Sampdoria, Tonelli sempre più vicino,Lorenzo Tonelli è sempre più vicino a fare ritorno alla Sampdoria. Il difensore del Napoli potrebbe presto vestirsi nuovamente di blucerchiato considerando anche le difficoltà per arrivare a Simon Kjaer dell’Atalanta.Genoa, accordo con Parigini,Il Genoa ha trovato l’intesa con Vittorio Parigini, esterno offensivo classe ’96 in scadenza di contratto con il Torino. Ora si proverà a definire l’accordo tra i due club per un trasferimento a titolo definitivo.Napoli, programmate le visite mediche di Demme,Tutto fatto per l’arrivo di Diego Demme al Napoli. Il centrocampista è atteso nella serata di mercoledì 8 gennaio in Italia e giovedì 9 svolgerà le visite mediche a Villa Stuart.Bologna, fatta per Barrow,Musa Barrow è pronto a diventare un nuovo giocatore del Bologna. Tutto fatto, operazione chiusa in prestito con obbligo di riscatto che scatta a febbraio 2021 sulla base di 13 milioni più 6 di bonus. Per l’attaccante contratto di 4 anni a 500mila euro a stagione.Parma, si chiude per Kurtic,Jasmin Kurtic sarà un nuovo rinforzo del Parma. L’operazione che porterà in gialloblù il centrocampista della Spal è in chiusura: 500mila euro per il prestito e 3,5 milioni per il riscatto obbligatorio dopo un determinato numero di punti del Parma nel girone di ritorno, oltre ad alcuni bonus, queste le cifre dell’affare