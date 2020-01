Calciomercato: news e trattative live del 30 gennaio

Florenzi vola a Valencia in prestito secco fino a giugno, mentre a Roma arrivano Villar e Carles Perez. Il Milan saluta Suso (Siviglia) e Piatek (Hertha Berlino). Anche Rodriguez è pronto a partire: c’è il PSV ma prima di liberarlo i rossoneri devono trovare un sostituto. Colpo a sorpresa della Fiorentina, che prende Kouamé dal Genoa. Intanto bloccato Igor della Spal. Il Chelsea tenta Mertens: offerta per prenderlo subito. Tentazione Giroud per la Lazio, entusiasmo a Cagliari per Pereiro.Pubblicate tutte in questo articolo di Skysport.it –Per il Genoa è sempre più vicino il difensore Adama Soumaoro, difensore centrale classe ’92 del Lille, che arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. In chiusura anche l’arrivo di Iago Falque. Si tratta del sesto ritorno in rossoblù a gennaio (Nicola, Behrami, Destro, Perin e Masiello gli altri) dopo l’esperienza nel 2015/2016. Prestito con diritto di riscatto a otto milioni di euro.–Accordo con il Pumas per Juan-Manuel Iturbe, vecchio pallino del Genoa: sembrava fatta nel 2015, poi Preziosi ci aveva lavorato nel 2016. Prestito con diritto di riscatto e obbligo legato alle presenze fissato a 4 milioni, il giocatore arriverà giovedì sera a Milano, mentre venerdì mattina svolgerà le visite mediche.–I nerazzurri hanno preso Martin Satriano, attaccante uruguaiano classe 2001 del Nacional trattato anche dal Cagliari. Giovedì il giocatore sarà in Italia.–Il Napoli ha trovato l’accordo col Verona per Marash Kumbulla: trovata un’intesa per 20 milioni più quattro di bonus, operazione che sarebbe “alla Rrahmani”, col giocatore lasciato poi in prestito fino a giugno. Nei giorni scorsi c’è stato il primo incontro tra il Napoli e gli agenti del difensore, che per ora ha deciso però di non firmare nulla e preferisce aspettare.–È fatta per l’arrivo di Andrea Petagna. Trattativa chiusa con la Spal per 17 milioni più tre di bonus, giovedì mattina le visite mediche a Villa Stuart. L’attaccante resterà in prestito in Emilia fino a fine stagione.–Offerta dei Blues di 10 milioni per prendere subito l’attaccante belga, in scadenza di contratto a giugno col Napoli. Il Napoli offre per il rinnovo 2 anni a 5 milioni netti, l’ attaccante chiede 15 milioni netti per 2 anni. L’arrivo di Mertens libererebbe Giroud, su cui c’è il pressing del Tottenham ma anche quello della Lazio.–I viola hanno incontrato gli agenti del centrocampista marocchino Sofyan Amrabat e definito l’accordo, a cifre inferiori rispetto a quelle che offriva il Napoli perché il giocatore ritiene il progetto viola più indicato al momento di carriera che sta vivendo. La Fiorentina lavora per trovare l’intesa col Verona, offerti 15 milioni più bonus per prenderlo a giugno. Resta un po’ di distanza, ma le parti si avvicinano nonostante il Verona voglia mantenere il patto col Napoli di qualche settimana fa.–La Fiorentina ha raggiunto l’accordo con il Sassuolo per Alfred Duncan: 15 milioni di euro più 2 di bonus. Il Sassuolo deve dare il via libera definitivo.–Nell’ambito dell’operazione Kouamé si è parlato anche del possibile passaggio del capitano rossoblù alla Fiorentina. Si lavora per trovare l’ intesa. Fiorentina che chiuderebbe eventualmente un doppio colpo in difesa dopo Igor.–Cena tra il ds della Spal Vagnati e il ds viola Pradé per definire l’ operazione che porterà Igor in viola. È lui il rinforzo individuato sia per giocare come centrale di sinistra che per fare il vice Dalbert. Nei discorsi tra i due club rientra anche il nome di Eysseric che potrebbe quindi fare il percorso inverso.–Colpo a sorpresa per la Fiorentina, che chiude con Christian Kouamé. Incontro col Genoa e il suo agente Minieri nel pomeriggio e accordo per prendere subito l’attaccante ivoriano, nonostante la rottura del legamento crociato di novembre. Intesa trovata a 10 milioni di euro più 8 di bonus legati alle presenze che il giocatore collezionerà nei prossimi anni, con percentuale sulla futura rivendita. Non ci saranno esami prima della firma, ma è arrivato l’ok medico da chi sta seguendo il recupero del giocatore, che giovedì firmerà il contratto. –Tutto pronto per il trasferimento di Ricardo Rodriguez (operazione in prestito secco fino a giugno) ma il Milan farà partire il giocatore solo quando avrà l’ok per il suo sostituto: Matias Viña, classe ’97 uruguaiano del Nacional su cui c’era anche l’Atletico Madrid e seguito dal Palmeiras. Il Milan sta trattando e si cerca di trasformare la prima proposta di prestito con diritto di riscatto in obbligo a un tot di partite. Dettagli: prestito da 1.4 milioni di euro e diritto di riscatto a 7 milioni, il Nacional ne chiede 10/12. Il Palmeiras offre 5.5 per il 60 per cento del cartellino ma sarebbe a titolo definitivo. Il giocatore non si è allenato coi compagni, in attesa di novità sul futuro. Viña vuole il Milan e chiederà al presidente di accontentarlo. L’alternativa a Viña è Laxalt che potrebbe quindi rientrare dal prestito al Torino come vice Theo Hernandez (su Laxalt anche lo Spartak Mosca).–Come sostituto di Suso i rossoneri stanno valutando Alexis Saelemaekers, belga classe 1999 di proprietà dell’Anderlecht, per cui c’è stata un’offerta di 7 milioni e mezzo del Friburgo, ma la priorità del giocatore è per il Milan. Possibile anche che l’operazione si possa definire adesso per giugno.–