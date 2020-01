Calciomercato: news e trattative live del 28 gennaio

E il giorno dell’annuncio di Eriksen all’Inter: il danese è arrivato nella sede nerazzurra per firmare il suo contratto, al Tottenham andranno 21 milioni di euro. Napoli, dopo Politano l’obiettivo è Petagna. E c’è l’accordo col Verona per Kumbulla. Il Valencia pensa a Florenzi, mentre il Siviglia continua a trattare per Suso. Cagliari vicino a Gaston Pereiro del PSV, l’Atalanta sfida la Fiorentina per Igor. Parma, preso Radu. Samp in arrivo l’attaccante Strelec. Thiago Silva, l’agente: “Rinnovo? Il Psg non si è ancora fatto vivo”. Pubblicate in questo articolo di Skysport.it.Capitolo Piatek: il Tottenham continua il suo pressing, ma anche in questo caso non c’è accordo sulla formula. Gli Spurs lo prenderebbero in prestito di 18 mesi con diritto.—La trattativa per Suso con il Siviglia va avanti, contatti continui. Resta però distanza sia sulla formula del trasferimento che sulle cifre: il Milan vuole garantito l’obbligo di riscatto, il Siviglia invece avanza solo in prestito per 18 mesi con diritto e vorrebbe legare l’obbligo alla qualificazione in Champions League.—Attesa dei rossoneri per la risposta del Benfica su Florentino, centrocampista classe ’99 portoghese che il Milan prenderebbe in prestito, se ci sarà il via libera del club.–Ufficiale l’arrivo alla Roma di Roger Ibanez, difensore classe 1998 dell’Atalanta: il brasiliano si trasferisce in prestito gratuito per 18 mesi, con 8 milioni di obbligo di riscatto, più 2 ulteriori di bonus e percentuale sulla futura rivendita. –Roma che continua a lavorare per Carles Perez: accordo raggiunto col Barcellona per un prestito con obbligo di riscatto dopo alcune condizioni facilmente raggiungibili sui 12-13 milioni, i blaugrana vorrebbero però inserire una clausola di recompra. Una soluzione può essere un diritto di prelazione sulla futura cessione.–Atteso a Roma martedì Gonzalo Villar, centrocampista classe ’98 che gioca nell’Elche e non è andato neanche in panchina nella sfida contro l’Almeria di domenica. Il Valencia (club in cui è cresciuto) aveva una clausola per pareggiare eventuali offerte, ma non lo ha fatto, col giocatore che così arriverà in giallorosso.–Primi contatti con l’agente Alessandro Lucci per valutare il trasferimento del terzino, in panchina 90 minuti nel derby. Da capire cifre e modalità con cui si farebbe l’operazione.