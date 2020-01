Calciomercato: news e trattative live del 28 gennaio

L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Eriksen: contratto fino al 2024 e maglia numero 24 per il danese. Gabigol ceduto a titolo definitivo al Flamengo. Solskjaer: “Sanchez tornerà allo United a fine stagione”. Florenzi verso la separazione dalla Roma, si tratta con il Valencia. Napoli, ufficiale Politano: prestito con obbligo di riscatto. Il club di De Laurentiis è vicino anche all’accordo con Petagna, che resterebbe comunque in prestito alla Spal fino a giugno. Cagliari a un passo da Gaston Pereiro del PSV. Parma, Bruno Alves rinnova fino al 30 giugno 2021. pubblicate iin questo articolo su Skysport.it –Dopo l’ufficialità del trasferimento, l’Inter ha comunicato anche il numero di maglia di Eriksen: indosserà la maglia 24-Ecco il comunicato ufficiale con cui l’Inter annuncia l’acquisto di Eriksen: “Christian Dannemann Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore danese classe 1992, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024–Aurelio De Laurentiis ha postato sul suo profilo Twitter una foto insieme a Matteo Politano, nuovo acquisto del Napoli: “Benvenuto Matteo”, scrive il presidente–Eriksen ha rilasciato la sua prima intervista da nerazzurro ai microfoni di Inter TV: “Non vedevo l’ora di arrivare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo giocatore dell’Inter. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un’accoglienza fantastica. Mi sento benissimo”.-.Gabigol si trasferisce a titolo definitivo al Flamengo, club con cui ha trovato una grande intesa, vincendo anche la Copa Libertadores 2019. Il club brasiliano ha trovato quindi l’accordo con l’Inter per l’acquisto dell’attaccante brasiliano, che ha firmato un contratto con i rossoneri fino a dicembre 2024–Il Napoli ha pubblicato sul proprio sito un comunicato con cui ufficializza l’acquisto di Politano: “Il Napoli annuncia l’acquisizione delle prestazioni sportive di Matteo Politano con la formula del prestito con obbligo di riscatto–Iachini aveva chiesto un rinforzo per reparto e dopo l’arrivo di Cutrone i tifosi viola restano speranzosi di poter accogliere un difensore e un centrocampista. La società è al lavoro per rendere reale questo progetto: Pradé ha in programma un incontro con il Sassuolo per Duncan e poi un vertice con la Spal per Igor, richiesto anche dall’Atalanta. Possibile prestito con obbligo di riscatto in entrambi i caso–L’esterno d’attacco Iago Falque è pronto a tornare al Genoa. Visite mediche in corso per lo spagnolo che in questa stagione al Torino non ha trovato spazio principalmente per motivi fisici. Che a giudicare dalle ultime convocazioni di Mazzarri sembra aver superato, tanto che negli ultimi giorni c’è stato un grande pressing della Spal per provare a convincerlo, ma Iago avrebbe scelto di tornare in rossoblù.–Sono ore decisive per il futuro di Alessandro Florenzi. Ad aspettarlo c’è il Valencia, che gli garantirebbe più spazio, proprio quello che il giocatore desidera per non perdere l’occasione di giocare l’Europeo con l’Italia. Anche nell’ultima partita di campionato, nel derby contro la Lazio, Fonseca lo ha lasciato in panchina preferendogli Santon. Il suo agente Lucci nel pomeriggio ha incontrato Petrachi. Le parti, infatti, vogliono una separazione definitiva. —Firma sul contratto fino al 2021 (con opzione di rinnovo) e primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra. Tutto in poche ore per Matteo Ciofani: il nuovo difensore del Bari ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura. Il primo impegno ufficiale sarà nel derby con la Virtus Francavilla domenica alle 17.30–La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo in prestito con obbligo di riscatto di Kristtoffer Askildsen. Il centrocampista norvegese, classe 2001, che ha firmato fino al 30 giugno 2024, arriva dal Stabæk Fotball.–È saltato lo scambio De Sciglio-Kurzawa su cui stavano lavorando i dirigenti bianconeri con il club francese–