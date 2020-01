Calciomercato: news e trattative live del 28 gennaio

Ecco alcune notizie di mercato,in temporeale,pubblicate in questo arricolo di Skysport.it Visite mediche a Villa Stuart per Matteo Politano: 4 anni e mezzo di contratto a 2,2 milioni più bonus a stagione per l’esterno, che arriva in prestito per 18 mesi a 2,5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 19 mln più 2 di bonus (legati a qualificazioni Champions e presenze). Totale investimento da 23,5 milioni bonus compresi.–Il Napoli continua a trattare con la Spal per Andrea Petagna. Offerta arrivata a 22 milioni più due di bonus, gli emiliani non vogliono lasciarlo partire a gennaio. Si lavora per trovare l’accordo e lasciarlo in prestito fino a giugno e in questo senso in contatti sono continui. Se il Napoli lo lasciasse alla Spal fino a giugno, il prezzo scenderebbe a 18 milioni di euro.–Accordo col Verona per Marash Kumbulla: trovato un accordo per 20 milioni più quattro di bonus, operazione che sarebbe “alla Rrahmani”, col giocatore lasciato poi in prestito fino a giugno. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il Napoli e gli agenti per convincerlo sul progetto tecnico ed economico.–Capitolo centrocampo: non stanno arrivando offerte convincenti per Matias Vecino, che quindi potrebbe anche rimanere se i club interessati non presenteranno proposte considerate interessanti.–Fase di riflessione per quanto riguarda la punta. Si aspetta di capire cosa farà il Napoli con Llorente, mentre resta in corsa anche Giroud con cui i nerazzurri hanno già un accordo per due stagioni e mezza.–Christian Eriksen è pronto a iniziare la sua esperienza in Serie A. Nella giornata di ieri il centrocampista danese è arrivato a Linate e si è poi diretto all’Humanitas per la prima parte di visite mediche, prima di spostarsi al Coni per l’idoneità. Mancano soltanto firma e ufficialità, che arriveranno oggi. Alla fine i nerazzurri pagheranno i 20 milioni chiesti dall’inizio della trattativa dal Tottenham. La percentuale di solidarietà (5% del totale) sarà a carico dell’Inter, con gli Spurs che avranno inoltre l’incasso di un’amichevole tra i due club.–La firma di Eriksen si avvicina. Il danese è arrivato nella sede nerazzurra, per chiudere il suo trasferimento dal Tottenham all’Inter. Ieri il centrocampista ha svolto le visite mediche a Milano–Dopo il passaggio di Eriksen all’Inter (per cui manca soltanto l’ufficialità), adesso il Tottenham si prepara ad annunciare il nome del giocatore che prenderà il posto del danese. Gli Spurs sarebbero interessati a Steven Bergwijn, 22enne del PSV. Secondo Sky Sports UK, l’olandese sarebbe già a Londra per svolgere le visite mediche.-Il contratto di Thiago Silva con il Psg scade il prossimo giugno, ma le parti non avrebbero ancora parlato di rinnovo. Almeno così pare, stando alle parole di Paulo Tonietto, agente del brasiliano, che ha parlato a France Football: “Thiago vuole restare a Parigi, ma il Psg non si è ancora fatto vivo. Se non si faranno sentire, prenderemo una decisione. Non possiamo aspettare all’infinito. Diversi club brasiliani ed europei mi hanno chiesto informazioni, ma prima aspettiamo di parlare con il PSG. Thiago vuole continuare a giocare a Parigi, rispetterà il club. Non vogliamo pensare a un piano B. Non ancora”.–Il Cagliari punta a rinforzarsi pescando in Olanda. I sardi hanno avviato una trattativa con il Psv per Gaston Pereiro, componente della Nazionale uruguaiana. Giocatore offensivo classe 1995, mancino, può ricoprire più ruoli su tutto il fronte d’attacco