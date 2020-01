Calciomercato: news e trattative live del 24 gennaio

Ecco le trattative di calciomercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo da Skysport.it -Contatti con la Dinamo Zagabria per Josip Sutalo, difensore classe 2000 croato. Operazione da 1,5/2 milioni di euro più una alta percentuale sulla futura rivendita, club al lavoro.-Bloccato Adama Soumaoro, difensore centrale capitano del Lille. Lo tengono bloccato se eventualmente dovesse partire qualcuno in difesa nell’ultima settimana di mercato. Loro con l’arrivo di Masiello avrebbero 7 centrali, quindi ne deve partire almeno uno (Goldaniga ha avuto sondaggi da Fiorentina e Cagliari).-Incontro tra gli agenti di Gianluca Caprari e il Sassuolo, l’esterno d’attacco/trequartista della Samp è da tempo uno degli obiettivi della dirigenza neroverde. Il Sassuolo è tornato alla carica, c’è ancora distanza fra società (e ancora manca accordo con il giocatore) ma il Sassuolo lo vuole fortemente. Quindi si continua a trattare, e domenica alle 15 c’è Samp-Sassuolo.-Per la difesa nuova idea, Fabio Pisacane del Cagliari. È uno dei giocatori che piacciono, il direttore sportivo Pradé ha annunciato in conferenza stampa che arriveranno un centrale e un centrocampista e lui è uno dei nomi valutati.-La prima offerta del club viola è inferiore rispetto ai 20 milioni messi sul piatto dal Napoli. Adesso la palla passa al giocatore e ai suoi agenti: o decideranno di riaprire al Napoli e accettare la loro offerta sull’ ingaggio o aspettare il rilancio della Fiorentina.-È arrivato in Italia per incontrare la Roma Lorenzo Wouther, agente di Javairo Dilrosun, ala mancina classe ’98 dell’Hertha Berlino, cresciuto nell’Ajax e nel Manchester City. L’olandese è uno dei giocatori valutati dai giallorossi, che lo prenderebbero in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, mentre l’Hertha lo cederebbe a titolo definitivo.-Blitz a San Sebastian di un emissario per Adnan Januzaj della Real Sociedad, per rinforzare gli esterni in attacco. Presenti anche il padre del giocatore e l’agente. La Roma vuole fare l’ operazione in prestito gratuito e opzione a 12 milioni di euro. La Real Sociedad chiede 800 mila euro per il prestito. In Inghilterra piace Christie, terzino destro irlandese del Fulham-Richiesta di informazioni del West Ham per Seko Fofana. Primi contatti, l’Udinese ha fatto una valutazione di oltre 20 milioni, parti al momento lontane.-Per Rolando Mandragora continua il pressing della Fiorentina: l’incontro delle ultime ore aumenta le possibilità di realizzare quest’ operazione. Sul giocatore anche la Roma che ha sondato il terreno dopo l’infortunio di Diawara (trauma distorsivo ginocchio sinistro con interessamento del comparto esterno, nei prossimi giorni verrà presa la decisione sull’ eventuale operazione). Udinese e Juventus stanno parlando per capire se sia economicamente fattibile una cessione a Roma o Fiorentina. Per ora ancora nessun contatto dei due club con gli agenti-Uscita Ricardo Rodriguez ancora bloccata per problemi di FFP del Fenerbahce che prima di comprare deve vendere. Più passano i giorni e maggiore è il rischio che salti l’operazione.