Calciomercato: news e trattative live del 24 gennaio

Ecco le notizie di calciomercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo su Skysport.it -Il procuratore del terzino portoghese, 31 anni, ha proposto l’ex Real attualmente svincolato, a Bologna e Fiorentina, che potrebbero essere interessate a un profilo d’esperienza del genere-È fatta per l’acquisto di Matteo Ardemagni da parte del Frosinone a titolo definitivo dall’Ascoli. Due anni e mezzo di contratto per il calciatore. Ad Ascoli arriverà invece in prestito semestrale Marcello Trotta-Dagli studi di Sky Sports UK Gianluca Di Marzio e il suo omologo inglese Kaveh Solekhol fanno il punto sulla trattativa Inter-Tottenham per Eriksen. Un occasione per scherzare anche sulle numerose operazioni che stanno portando diversi giocatori dalla Premier League alla Serie A.-Al Crotone piace Lisi (Pisa). Alla Cremonese interessa Canotto (Juve Stabia). Taugourdeau potrebbe e vorrebbe andare ad Ascoli. Venezia, Di Mariano verso il Vicenza-C’è l’ok della Federazione turca al Fenerbahce per l’acquisto di Rodriguez. Ora il Milan aspetta l’offerta ufficiale per il terzino sinistro svizzero-È arrivato in Friuli Marvin Zeegelaar, esterno sinistro che torna dopo il prestito al Watford-Tra i nomi valutati per il centrocampo giallorosso c’è quello sono Gonzalo Villar, centrocampista classe ’98 che gioca nell’Elche, ma di proprietà del Valencia. Piace anche il difensore Christie del Fulham-La Serie A torna in campo già da stasera con Brescia Milan. La 21^ giornata metterà in mostra diversi nuovi acquisti-Ora è ufficiale, Bonifazi torna a Ferrara: “La SPAL comunica di aver acquisito dal Torino Fc a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive di Kevin Bonifazi. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2024.”-