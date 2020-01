Calciomercato: news e trattative live del 22 gennaio

ecco le notizie di mercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it -Il sito ufficiale del Bologna rende noto che domani la squadra continuerà la preparazione per la sfida con la Spal con una seduta a porte chiuse e aggiunge che Musa Barrow sarà presentato ufficialmente alle 10:30 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli-Domenica pomeriggio si è presentato nel migliore dei modi, Fabio Borini: il suo gol a Bologna è valso un prezioso punto in trasferta all’Hellas che ne aveva ufficializzato l’acquisto martedì 14 gennaio. Ma la presentazione ufficiale del primo colpo del mercato invernale del Verona (non ne sono esclusi altri, un obiettivo è Agudelo) era in programma oggi e in occasione della conferenza stampa l’attaccante scelto da Juric ha spiegato che su di lui c’erano diverse squadre ma la sua volontà ha premiato il Verona. Dopo aver ribadito di essere disposto a giocare in diversi ruoli, Borini non si è risparmiato una frecciatina al Milan: “Ultimamente venivo sfruttato come operaio. Sono operaio ma sono anche altro”.-Il Cagliari sta per chiudere la trattativa per il croato della Juve Marko Pjaca: ultimi dettagli da risolvere sul contratto del giocatore tra l’agente e il club. Le cifre: prestito a 1.5 milioni di euro e diritto di riscatto a 12.-Matteo Gabbia, difensore classe ’99, è sempre più vicino al Parma in prestito. il ragazzo è arrivato a Casa Milan assieme all’agente Tinti per discutere con la dirigenza rossonera.-Gianluca Di Marzio riporta una notizia clamorosa che riguarda Gianni De Biasi: dopo essere stato Ct Albania raccogliendo grandi successi, è pronto a guidare la Nazionale dell’Iran, contratto di 30 mesi in chiusura. Nazionale che ambisce ad andare ai mondiali in Qatar.-Si stanno definendo due operazioni che riguardano due difensori toscani, entrambi prossimi a trasferirsi a Genova. O meglio, a tornare a Genova. Nel caso di Lorenzo Tonelli, il trasferimento sarebbe dal Napoli alla Samp, squadra in cui il 30enne fiorentino ha giocato nella stagione 2018-19 collezionando 19 presenze in Serie A (1 gol). Passando ad Andrea Masiello, stesso bilancio nella stagione 2007-2008 (un gol in 19 presenze) ma con il Genoa. Il viareggino lascerebbe l’Atalanta, che dopo aver scambiato Kjaer con Caldara si priverebbe dell’esperto difensore che veste i colori nerazzurri dal 2011.-Accordo raggiunto tra Napoli e Samp per il passaggio di Lorenzo Tonelli in blucerchiato. Domani le visite mediche.-