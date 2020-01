Calciomercato: news e trattative live del 16 gennaio

Ecco le notizie di calciomercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo da Skysport.it Quique Setién è il nuovo allenatore del Barcellona, ma dopo l’esonero di Valverde il club catalano ha pensato anche all’ex Xavi per la panchina blaugrana: “Ho ricevuto un’offerta dal Barcellona alla presenza di Eric Abidal e Òscar Grau. Non ho accettato: in futuro il mio sogno sarà allenare il Barcellona, ma per adesso è ancora troppo presto. Il nuovo allenatore del Barcellona mi piace, così come il suo metodo. Spero ottenga buoni risultati”. Attualmente Xavi è l’allenatore dell’Al-Sadd, società di Doha-La Roma ha individuato in Borna Sosa, terzino sinistro croato classe 1998, il profilo giusto giusto da affiancare a Kolarov: se dovesse andare in porto lo scambio Spinazzola-Politano, la squadra di Fonseca presenterà la prima offerta allo Stoccarda.-Sono ore di lavoro frenetico tra Roma e Inter per provare a trovare una nuova intesa sulla formula dello scambio tra il terzino e l’esterno offensivo, che ieri sembrava cosa fatta ma che oggi è andata in fase di stallo dopo la richiesta dei nerazzurri di modificare i termini dell’offerta, passando da un trasferimento a titolo definitivo a uno scambio di prestiti con diritto e non obbligo di riscatto. Il dubbio dei nerazzurri è legato alle condizioni di Spinazzola e per questo le due squadre stanno ragionando su una formula che preveda un prestito con obbligo di riscatto in caso di un certo numero di presenze. I giocatori restano in attesa, le due società sono in continuo contatto e la volontà è di arrivare alla parola fine (in un senso o nell’altro) il prima possibile -Il mercato ferve ma tra due giorni riprende il campionato con Lazio-Samp che apre il girone di ritorno. Il Tucu Correa è ancora fermo per via di un risentimento al polpaccio e sarà out contro la sua ex squadra. Obiettivo recuperarlo per il derby. Verso il forfait contro i blucerchiati anche Cataldi, mentre Lulic è squalificato. Caicedo ha smaltito l’influenza.-Buone notizie sull’asse Roma-Milano per lo scambio che ha tenuto col fiato sospeso i giocatori stessi, oltre che i tifosi delle due squadre. Lo scambio Spinazzola-Politano si fa, con l’obbligo di 15-16 presenze per il riscatto (vale per entrambi).-Il Napoli si è assicurato il difensore del Verona Amir Rrahmani: il 25enne kosovaro sosterrà nella giornata di domani le visite mediche a Villa Stuart e da giugno sarà un giocatore del Napoli