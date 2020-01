Calciomercato: news e trattative live del 16 gennaio

ecco le trattative di calciomercato ,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it Il direttore sportivo dell’Inter ha parlato ai nostri microfoni di ritorno dal viaggio a Londra dove ha incontrato il Tottenham per provare a chiudere la doppia trattativa per il trequartista danese e l’attaccante francese: “I tifosi devono avere fiducia in generale, non solo per questi due giocatori, ma nel lavoro che stiamo facendo insieme alla squadra e all’allenatore, per tutto quello che hanno dimostrato in queste partite. Al momento non ci sono aggiornamenti sulle trattative, ma se potremo fare qualcosa di importante lo faremo“-Lo scambio tra il terzino giallorosso e l’esterno offensivo nerazzurro è attualmente in stand-by. Quello che sembrava un affare già fatto, coi giocatori arrivati nelle loro nuove città per svolgere le visite mediche, si è bloccato e proprio per una questione legata ai test fisici propedeutici per la finalizzazione dell’accordo. Nella mattinata di oggi, infatti, Spinazzola era atteso da un supplemento di visite mediche che però il giocatore non ha svolto. Inoltre i nerazzurri stanno provando a cambiare la formula dello scambio, che non vorrebbero né definitivo né in prestito con obbligo, bensì con diritto di riscatto, modalità non gradite dalla Roma che non vorrebbe modificare i termini iniziali. Lo scambio comunque non è saltato e le due società sono in continuo contatto per provare a trovare una soluzione. Secondo quanto riporta il sito brasiliano Globoesporte, il Barcellona avrebbe messo in agenda il giovane laterale destro Yan Couto, giocatore del Coritiba. I catalani sarebbero pronti a un’offerta di 5 milioni per il 17enne brasiliano-Per il Bologna è in arrivo un nuovo rinforzo dalla Serie B. Si tratta di Federico Bonini, difensore centrale classe 2001, che in questa stagione ha collezionato 3 presenze con la Virtus Entella