Calciomercato: news e trattative live del 14 gennaio

ecco notizie di mercato in tempo reale,pubblicate i n questo articolo di Skysport.it Jeison Murillo lascia l’Italia, e si trasferisce ancora in Spagna. Dopo le stagioni all’Inter e le esperienze tra Valencia e Barcellona, Il difensore colombiano torna in Liga: sarà un nuovo giocatore del Celta Vigo. Dopo le sole 10 presenze finora, il centrale difensivo è pronto per un’altra avventura.–Intanto, sul sito del club, ecco le prime parole da rossonero di Asmir Begovic. Sarà lui il secondo portiere dietro a Gigio Donnarumma dopo la partenza di Pepe Reina: “Scegliere il Milan per me è una grande sfida. Sono in uno dei migliori club del mondo, con una storia fantastica, tifosi incredibili e ambizioni importanti”. Dopo tanti anni in Inghilterra, per lui ecco una nuova sfida: “Sono molto entusiasta di questa opportunità e non vedo l’ora di iniziare”. E su Donnarumma: “Gigio è il miglior portiere giovane del mondo, sono pronto ad aiutarlo e a competere con lui. È già fortissimo e non ha bisogno dei miei consigli ma proverò ad aiutarlo per tirare fuori il suo meglio e anche il mio”.—Ignacio Pussetto lascia l’Udinese per iniziare la sua esperienza al Watford. Il club inglese lo ha presentato sui profili social pubblicando il video della firma–L’agente di Tahit Chong ha incontrato l’Inter in queste ore: offerto l’esterno classe ‘99 del Manchester United a scadenza nel prossimo giugno.–L’Inter guarda anche al futuro e continua a trattare per giugno Kumbulla: gli agenti del difensore classe 2000, Gianni Vitali e Stefano Castagna, sono in questi minuti nella sede nerazzurra. L’Inter ha prenotato l’albanese per la prossima stagione e vuole chiudere per evitare un inserimento del Napoli