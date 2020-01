Calciomercato: news e trattative ldel 10 gennaio

ecco le trattative di calciomercato in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it Il club emiliano, dopo il colpo Kurtic preso dalla Spal, si muove anche per regalare una pedina in attacco a D’Aversa. Chiesto alla Sampdoria Caprari, classe 1993, 17 presenze e 3 gol in questa stagione.Il patron della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto in diretta a Ladyradio, emittente fiorentina. Tanti gli argomenti trattati, primo fra tutti il futuro di Chiesa: “Ho già visto suo padre Enrico. Sono venuto qui a Firenze sette volte da quando ho comprato la Fiorentina e ci siamo visti tante volte. Ho parlato sia con Enrico che con Federico: se vorrà andare via forse potrà andare, sempre che arrivi un’offerta favorevole per la Fiorentina. Mi piacerebbe avere giocatori che possano diventare delle bandiere”. Commisso ha anche commentato l’arrivo di Cutrone: “Parliamo di uno degli investimenti più importanti fatti dalla società, spero che possa fare bene e che non stia in panchina visto che l’ho pagato tanti soldi. Nei limiti dei nostri ricavi vogliamo fare grandi cose. Vogliamo fare una squadra più forte per accontentare i nostri tifosi”.L’allenatore del Manchester United, è tornato a parlare del futuro di Ashley Young, obiettivo di mercato dell’Inter: “Young per noi è un grande capitano, anche quest’anno. Si sta parlando tanto di lui e ne prendiamo atto. Ashley è sempre stato professionale e questo non cambia, lo so. L’Inter lo vuole adesso? Ne parleró con Young se e quando sarà necessario. Non abbiamo tanti giocatori a disposizione e devo contare ora su quelli che ho. Young è sempre stato importante per questo club, vedremo nelle prossime settimane”