Calciomercato: news e trattative del 30 gennaio

L’Inter tratta con il Leicester per l’algerino Slimani, attualmente in prestito al Monaco. La Lazio trova l’accordo con Giroud, manca il sì definitivo del Chelsea. Suso lascia il Milan per il Siviglia e affida ai social il saluto ai colori rossoneri: “Sarò sempre un vostro tifoso”. Piatek è un nuovo giocatore dell’Hertha Berlino. Rodriguez va al PSV, ma salta l’operazione Miña per sostituirlo. Florenzi vola a Valencia in prestito secco fino a giugno, mentre la Roma ufficializza Villar e Carles Perez. La Fiorentina prende Kouamè e Igor. Castro verso la Spal.Pubblicate in questo articolo da Skysport.it–Lo spagnolo, trasferitosi al Siviglia, ha affidato a Instagram un pensiero per il Milan: “E’ stata una notte difficile. La mia ultima a Milano. Sono un po’ confuso. Ho sempre amato Milano e il Milan. Mi mancherà soprattutto una cosa: la maglia rossonera, che è stupenda. L’ho sempre rispettata, l’ho sempre amata. Sarò sempre un vostro tifoso”–Il difensore della Spal passa in viola in prestito con obbligo di riscatto. Operazione da circa 8-9 milioni di euro–E’ in corso a Milano un incontro tra gli agenti di Sofyan Amrabat, i dirigenti della Fiorentina e il presidente del Verona, Maurizio Setti. Il club viola ha già raggiunto da diverse settimane l’accordo con il calciatore e cerca ancora quello con il club gialloblù.–Parma e Genoa sono al lavoro per gli ultimi dettagli da risolvere prima del trasferimento ufficiale del portiere romeno in Emilia–Incontro in corso a Milano tra il direttore sportivo della Spal, Davide Vagnati, e l’agente di Lucas Castro. Si procede in maniera positiva e il centrocampista del Cagliari si avvicina sempre di più al trasferimento in Emilia–Il terzino sinistro classe ’97 si trasferisce dall’Inter al Verona. Dimarco arriverà a Verona in giornata, poi svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto–Visite mediche in corso per il francese Adrien Tameze. Il centrocampista del Nizza si trasferirà all’Atalanta in un’operazione in prestito con diritto di riscatto.–Il mercato dei nerazzurri in entrata potrebbe non essere terminato: si pensa a un colpo last minute e low cost in attacco. Sondato con il Genoa Goran Pandev–Va avanti la trattativa per portare Olivier Giroud alla Lazio. Il club del presidente Lotito e l’attaccante francese hanno trovato l’accordo per il trasferimento. Manca ancora l’ok definitivo del club inglese–È saltata la trattativa tra il Milan e il Nacional per il giovane uruguiano. Nonostante la volontà del giocatore l’operazione per l’arrivo del difensore non andrà in porto–L‘Inter piomba sull’algerino Islam Slimani del Leicester che è in prestito al Monaco. Classe 1988, 31 anni, con la nazionale algerina ha disputato la Coppa d’Africa nel 2013, 2015, 2017 e 2019 (edizione vinta, in Egitto–Andrea Petagna ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà al Napoli a partire da giugno. Terminerà la stagione con la Spal, per lottare per la salvezza.–Il Valencia ha ufficializzato l’accordo raggiunto con la Roma per il trasferimento in prestito di Alessandro Florenzi fino al 30 giugno 2020–