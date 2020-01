Calciomercato: news e trattative del 22 gennaio

Ecco le trattative di calciomercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it La Spal ha fiducia che si possa sbloccare a breve per Iago Falque, e con lui potrebbe sbloccarsi anche Bonifazi, sempre dal Torino. Per quanto riguarda l’attaccante spagnolo si pensa che possa arrivare a Ferrara anche nei prossimi giorni, c’è ottimismo, ma su Iago è tornato anche il Genoa e ci sono anche l’Espanyol e le offerte da Dubai. Ma la SPAL crede in questo doppio colpo in casa granata.-Riccardo Saponara è arrivato a Lecce. In mattinata il giocatore svolgerà le visite mediche. Sbloccata la trattativa con la Fiorentina, il centrocampista in prestito al Genoa nella prima parte di stagione, si trasferisce in Puglia in prestito secco.-Passi avanti con il Napoli per Lorenzo Tonelli: la Samp si è avvicinata alla richiesta degli azzurri per il difensore (3 mln per l’obbligo di riscatto). La prima offerta era di 2 mln, questa sui 2,5: parti molto vicine.-Per la difesa accordo raggiunto tra Genoa e Atalanta per Andrea Masiello. Il Genoa ha superato la Samp che non aveva trovato pieno accordo con i bergamaschi. Il club di Preziosi comprerà a titolo definitivo il giocatore e non lo prenderà solo in prestito. Investimento da 2 milioni di euro. Resta da trovare la piena intesa con il giocatore. Masiello ha esordito da titolare in serie A proprio con la maglia rossoblù, ed era stato uno dei protagonisti dell’ultima promozione in serie A nel giugno 2007. Adesso arriva per essere quel rinforzo di esperienza per la difesa che aveva chiesto Davide Nicola. Sarebbe il quarto quinto di questa sessione di gennaio, e ben il quarto ritorno (Perin, Destro, Behrami… oltre a Nicola stesso). E un altro ritorno potrebbe essere quello di Iago Falque, su cui è forte la Spal.-Suso è stato in sede per parlare con Maldini del suo futuro. Il Milan sta valutando possibili offerte, lo spagnolo non è andato per chiedere di essere ceduto, ma per avere aggiornamenti. È andato da solo perché al momento non ha accordi con un nuovo agente.-Per Ricardo Rodriguez si sta sbloccando la cessione al Fenerbahce, ma si deve continuare a trattare per il passaggio del terzino in Turchia. Per sostituirlo nelle idee del Milan c’è quella di cercare quindi un terzino sinistro di riserva ma che possa anche fare il difensore centrale. Per questo preso in considerazione il profilo di Juan Jesus.-Il ds Daniele Faggiano ha incontrato l’agente Tinti con cui si è parlato di Matteo Gabbia, giovane difensore del Milan che è un obiettivo degli emiliani. Faggiano monitora anche la situazione in uscita del mercato dell’Inter perché se l’arrivo di Giroud dovesse liberare Sebastiano Esposito gli emiliani sarebbero in prima linea. Sempre vive le idee Matri e Sanabria come giocatori più esperti per sostituire Inglese dopo il suo grave infortunio.-Non si sblocca per il momento la trattativa fra Juventus e Barcellona per lo scambio Rakitic-Bernardeschi. Il Barça non è intenzionato ad andare oltre i 10 milioni di conguaglio alla Juve. Non c’è ancora l’intesa, anche perché l’ingaggio di Rakitic è molto alto. Nel frattempo definito lo scambio tra Matheus Pereira e Marques.-Re-sta viva la pista che porta al belga Adnan Januzaj, ora alla Real Sociedad. Fatta invece per il difensore brasiliano Roger Ibanez, in arrivo dall’Atalanta in prestito per 18 mesi (1 mln) con obbligo di riscatto (8+2 di bonus).-Per quanto riguarda Giroud, si aspetta solo una cessione in attacco (probabile sia quella di Politano) per chiudere. -L’Inter ha incontrato in sede gli agenti di Tahith Chong: procede la trattativa con l’esterno olandese classe ’99, in scadenza di contratto col Manchester United. Con il giocatore si è parlato anche di andare subito in Cina, nell’altro club di proprietà Suning, allo Jangsu prima di tornare all’Inter.-Christian Eriksen si è esposto in prima persona per essere ceduto all’Inter subito in questa sessione di mercato. Il giocatore sta forzando: ha espresso la propria volontà andando a parlare in prima persona con il presidente del Tottenham Daniel Levy. Rimandato invece l’incontro tra Levy e Martin Schoots, l’agente del giocatore. Si incontreranno giovedì sera dopo la partita e lì si proverà a sbloccare definitivamente la cessione del centrocampista danese. Gli Spurs chiederanno a Eriksen di rinunciare a un p-aio di milioni lordi per essere liberato subito. -Sorpasso del Napoli per Politano. La squadra del presidente De Laurentiis è tornata con forza sull’esterno dell’Inter. I nerazzurri fanno uscire il giocatore solo a titolo definitivo. E il Napoli I ha trovato un pieno accordo con l’Inter. Nel gennaio 2018 la trattativa col Sassuolo sfumò, a due anni di distanza potrebbe realizzarsi perché se la Roma non rilancia a breve, il giocatore è destinato ad andare a Napoli rappresentando un regalo per Gattuso dopo il passaggio del turno in Coppa Italia.-