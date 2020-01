Calciomercato: news e trattative del 22 gennaio

Ecco le notizie di calciomercato,in tempo reale,publicate in questo articolo di Skysport.it Saponara è arrivato a Lecce: “Entusiasmo per questa nuova esperienza. Ho parlato con Liverani, in tanti mi hanno parlato bene di città e società”-Scambio di portieri tra i due club di Serie B: Provedel alla Juve Stabia in prestito con diritto di riscatto, Branduani al Pescara a titolo definitivo-L’attaccante viola ha rinnovato il contratto fino al 2024, con opzione per un ulteriore anno. “E’ stato un osso duro, ci abbiamo messo cinque mesi per arrivare a questo rinnovo”, ha scherzato in conferenza Daniele Pradè-Il Genoa in contatto con il Belgrano per provare a portare in Italia subito il difensore centrale argentino Amione-Vi ricordate Jeremy Menez? Dal 2011 al 2014, tra la sua esperienza alla Roma e quella al Milan, raggiunse l’apice della sua carriera giocando nel Paris Saint-Germain, trovando in Carlo Ancelotti uno dei suoi estimatori. Oggi il 32enne francese torna a Parigi ma per giocare con il Paris FC, club ultimo in classifica in Ligue 2.-Gian Piero Gasperini può contare su un nuovo esterno sinistro, un vice-Gosens a tutti gli effetti. Anche perché Lennart Czyborra, proprio come Gosens è tedesco e arriva dall’Heracles. Classe 1999, nato a Berlino, Czyborra ha vestito nelle giovanili tra le altre le maglie di Union Berlino, Herta Berlino, Energie Cottbus e Schalke 04, prima del passaggio all’Heracles Almelo nell’estate del 2018. Esterno sinistro, mancino naturale, dal 2016 è nel giro delle nazionali giovanili tedesche.-Incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Uran, l’agente di Paquetà. Il procuratore è a colloquio con il Milan per parlare del futuro del suo assistito. Paquetà piace al Paris Saint-Germain di Leonardo ma la proposta del club francese non ha ancora convinto i rossoneri.-Il giovane difensore rossonero Matteo Gabbia potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato, per trovare più spazio: piace a Brescia, Samp e Verona, che gli garantirebbero un minutaggio utile a fare esperienza. Una sua partenza aprirebbe uno slot in difesa per un innesto “di copertura”, dal momento che Romagnoli, Kjaer e Musacchio rappresentano le certezze. Il profilo individuato, tra i giovani, è quello di Jean Marcelin dell’Auxerre, francese classe 2000. Oggi a Casa Milan è arrivato l’agente del ragazzo, per incontrare la dirigenza rossonera.-