Calciomercato: news e trattative del 10 Gennaio

ecco tutte le trattative,in tempo reale,di calciomercato,pubblicate in questo articolo su Skysport.it Inter, c’è il sì di Giroud,Giornata di incontri ieri in sede Inter: i dirigenti nerazzurri a colloquio con l’entourage di Giroud (il suo agente Manuello e i suoi collaboratori Materazzi, Antonini e Morabito) hanno trovato un’intesa: 2 anni mezzi contratto se il giocatore arriverà in questa sessione di mercato (non vale in caso per giugno, quando ricordiamo il giocatore si libererà a zero). Adesso l’Inter deve trattare con il Chelsea che chiede 8/10 milioni come indennizzo ma i nerazzurri non vogliono spendere più di 4/5 milioni. Giroud convinto dal progetto, ha anche altre offerte ma la sua priorità è l’Inter.I casi di Vidal-Eriksen,In attesa di capire se si sbloccherà l’operazione Vidal (titolare contro Atletico Madrid nella semifinale di Supercoppa persa dal Barça) possibile un nuovo incontro con l’agente di Eriksen che potrebbe arrivare in Italia. L’Inter potrà poi decidere se bloccare il giocatore per giugno (quando si libererà a zero) o se eventualmente può anticipare a questa sessione di mercato e in quel caso bisognerebbe poi parlare con il Tottenham.Inter is Young,Ashley Young sta spingendo per farsi liberare a condizioni favorevoli. Il Manchester United lo vorrebbe tenere fino alla scadenza e sta anche provando a fargli rinnovare il contratto, ma lui vuole l’Inter e ha rifiutato le proposte dei Red Devils. Viste le pressioni del giocatore con il club inglese si conta di trovare una soluzione con un semplice indennizzo.Caldara torna all’Atalanta: oggi le visite mediche,Mattia Caldara torna all’Atalanta. Operazione definita dopo l’incontro con l’agente del giocatore, Giuseppe Riso, a Casa Milan: prestito gratuito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni e percentuale sulla futura rivendita lasciata al Milan. Kjaer è il primo obiettivo per la difesa rossonera, sfumato ormai Todibo.