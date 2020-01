Calciomercato: news e trattative del 10 gennaio

ecco tutte le trattative del calciomercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo da Skysport.it Demme al Napoli, tutto definito,Diego Demme ha sostenuto i test medici a Villa Stuart, prima della firma sul contratto che lo legherà al Napoli: ingaggio da due milioni più 500mila euro di bonus a stagione per il 28 enne tedesco che arriva dal Lipsia, di cui è stato anche il capitano nelle ultime partite. Operazione da circa 12 milioni più bonus con il club tedesco.Lobotka e Amrabat,Il Napoli aspetta segnali dal Celta Vigo per Lobotka dopo aver fatto un’offerta di 21 milioni di euro più bonus. Capitolo Amrabat: Napoli e Verona hanno dato una sorta di ultimatum a Amrabat. Se non si dovesse trovare l’accordo, il Verona, che in questa sessione di mercato vuole monetizzare, potrebbe riaprire l’ipotesi Kumbulla al Napoli (il difensore albanese è seguito anche dall’Inter).Parma, ecco Kurtic,Il Parma chiude per Jasmin Kurtic dalla Spal e batte la concorrenza di Genoa e Torino. Operazione da 500mila euro di prestito più 3.5 di riscatto obbligatorio dopo un tot di punti del Parma nel girone di ritorno più bonus. Il giocatore è arrivato in città: “Un saluto ai tifosi”.Genoa, si lavora per Parigini,Trattativa per giugno, visto che il giocatore va a scadenza di contratto. Parigini è anche nel mirino dell’Udinese. Il Genoa sta prendendo Stefano Gori, portiere del Pisa, che lascerebbe in prestito fino a fine stagione.Samp, trattativa in corso per Tonelli,Continua la trattativa con il Napoli per Lorenzo Tonelli. Il difensore ancora non ha ricevuto l’autorizzazione per partire. La Samp vorrebbe il prestito gratuito, il Napoli ancora non ha dato l’ok. Interessa anche Antonino La Gumina, attaccante classe ’96 dell’Empoli.Lecce, in arrivo Saponara,Sbloccata la trattativa con il Genoa per definire il trasferimento di Riccardo Saponara (cartellino di proprietà della Fiorentina).