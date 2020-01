Calciomercato: news e trattative del 10 gennaio

Ecco tutte le bnotizie di Calciomercato,in tempo rewale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it Tre squadre su Politano,Dopo l’incontro di mercoledì tra il Milan e gli agenti di Politano si aspettano segnali ma sull’attaccante ci sono anche Napoli e Fiorentina che hanno avuto contatti con l’Inter nella giornata di ieri. A Casa Milan c’è stato anche un incontro con l’agente di Pepe Reina, per cui c’è un interesse dell’Aston Villa ma ancora non c’è accordo. I rossoneri sono disposti a lasciarlo partire, ma prima vogliono trovare un secondo portiere: contatti con Viviano, su cui hanno chiesto informazioni anche altri club (West Ham e Bologna per l’estate). Sondaggio anche per Sportiello, che l’Atalanta non cede però in prestito.Gli occhi della Premier su Piatek ,Sull’attaccante polacco c’è l’interesse dell’Aston Villa, che nei giorni scorsi ha presentato un’offerta da 30 milioni, e anche del Tottenham, che lo sta valutando visto l’infortunio di Kane e lo vorrebbe in prestito ma il Milan ha detto no. Il Tottenham ha allora proposto un’operazione a titolo definitivo con l’inserimento di due giocatori: Wanyama e Foyth ma al Milan non interessano queste contropartite. Ufficiale Borini al Verona.Cutrone a Firenze, giornata di visite,Patrick Cutrone è arrivato in Italia. Oggi sosterrà le visite. Superati gli ultimi ostacoli che avevano messo in standby la chiusura della trattativa col Wolverhampton, affare chiuso in prestito oneroso (3 milioni di euro) per 18 mesi, con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni (operazione complessiva da 19 milioni di euro quindi). I Wolves avranno poi la possibilità di riprendere il giocatore a una cifra prefissata, ma la Fiorentina entro cinque giorni potrà controriscattarlo per una somma ancora più alta. Visite mediche fissate per venerdì.Fiorentina, contatti per Duncan,Nuovi contatti anche con il Sassuolo per Alfred Duncan: è lui l’obiettivo numero uno per il centrocampo, si cerca l’accordo sui dettagli economici tra i due club, resta favorito su Meité. La prossima settimana i viola si concentreranno su questo affare, così come sul colpo per la difesa, dove piacciono Bonifazi (c’è anche la Spal) e Juan Jesus. In uscita Cristoforo, scambio di contratti con l’Eibar: operazione in prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze. Per Pedro ritorno in Brasile: il Flamengo è favorito sul Gremio. Rasmussen ha invece un’offerta dalla Bundesliga.