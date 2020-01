Calciomercato news, affari e trattative dell’ultimo giorno

Ecco òe trattative di mercato,in tempo reale,pubblicate in questo artikcolo di Skysport.it –Krzysztof Piatek ufficiale all’Hertha Berlino. Altra ufficialità della giornata di ieri è stata quella di Suso al Siviglia.–Ricardo Rodriguez ufficiale al PSV in prestito fino a giugno. Al suo posto arriva Robinson del Wigan terzino classe 1997. Dettagli: prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, operazione che potrebbe arrivare ai 10 milioni di euro tra parte fissa (7) e bonus. –Accordo trovato per Alexis Saelemaekers, belga classe 1999 di proprietà dell’Anderlecht, Arriva con prestito oneroso e obbligo di riscatto, il giocatore è in Italia. La priorità del ragazzo è sempre stata per il Milan e ha spinto per arrivare a Milano. Il giocatore può svolgere più ruoli, in difesa e a centrocampo.–Scatto nella notte, dopo aver trovato un’intesa totale con il giocatore la Fiorentina ha chiuso anche con il Verona per Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino arriverà in viola a giugno, affare da 20 milioni più 1,5 di bonus–Due nuovi giocatori per la Spal. Lucas Castro e Alberto Cerri, entrambi provenienti dal Cagliari, sono arrivati all’aeroporto di Linate e sono pronti per recarsi all’hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato, dove firmeranno i loro contratti con il club di Ferrara. Paloschi passa in rossoblu–Un’altra operazione chiusa nella notte: Gianluca Caprari è un nuovo giocatore del Parma. L’attaccante è arrivato a Milano per firmare con la società gialloblù, che ha chiuso con la Sampdoria per il prestito a 2,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 9–Sta per iniziare l’avventura di Juan Manuel Iturbe al Genoa. L’ex attaccante di Verona, Roma e Torino è arrivato alla clinica Il Baluardo per sostenere le visite mediche con il club del presidente Preziosi–I due nuovi acquisti del Milan, l’esterno Alexis Saelemaekers e il terzino Antonee Robinson, sono attesi per le visite mediche. Il primo ad arrivare sarà Robinson, ma entrambi saranno a Milano entro l’ora di pranzo–La Fiorentina attende una risposta da Domenico Criscito. Sono ore decisive: il capitano del Genoa da un lato vorrebbe rimanere in rossoblù, dall’altro sarebbe tentato dal progetto viola. Attesa una risposta definitiva