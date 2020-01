Calciomercato news, affari e trattative dell’ultimo giorno

Ecco le trattative di mercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it –Altro colpo vicino per il Verona dopo l’ufficialità di Di Marco dall’Inter. Valentin Eysseric può trasferirsi alla corte di Juric–Lukas Haraslin, attaccante classe 1996, è un nuovo giocatore del Sassuolo. Arriva dal Lechia Danzica in prestito con obbligo di riscatto–Diego Laxalt potrebbe tornare al Milan. Potrebbe essere l’esterno uruguayano del Torino il vice The Hernandez, visto che tra Wigan e i rossoneri ci sono state complicazioni per Robinson. Il Milan si cautela così con Laxalt, in attesa di capire se l’operazione per il terzino americano può sbloccarsi–Fiorentina scatenata. I Viola stanno facendo anche un tentativo con il Genoa per Kevin Agudelo, che piace anche al Verona–Una stretta di mano con il patron Rocco Commisso. Inizia così l’avventura di Igor con la maglia della Fiorentina–La Fiorentina non si ferma e chiede al Genoa Pajac. Dopo la trattativa fallita per Criscito, i Viola hanno chiesto ai rossoblù l’ex esterno dell’Empoli. Trattativa in corso anche se difficile–Il Lipsia ufficializza il colpo Angelino dal Manchester City. L’esterno arriva in prestito fino a fine stagione–Soumaoro è un nuovo giocatore del Genoa: il difensore francese arriva dal Lille