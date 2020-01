Calciomercato news, affari e trattative dell’ultimo giorno

Milan, complicazioni con il Wigan per Robinson: vicino il ritorno di Laxalt come vice The Hernandez. Blitz della Lazio a Londra per Giroud, bloccato però dal Chelsea: “Non parte”, le parole di Lampard. La Fiorentina ufficializza Kouamé e chiude per Amrabat a giugno, mentre cede Boateng in Turchia. Dzemaili raggiunge Donadoni in Cina. Il Genoa prende Iago Falque, salta invece Iturbe. Gervinho pronto a lasciare il Parma. Se ne parla in questo articolo pubblicato su Skysport.it –Il Torino è vicino a Maxime Busi, terzino belga classe ’99 attualmente in forza allo Charelroi-Augustin Rogel non sarà un giocatore del Lecce. Sfumata la trattativa per il difensore classe ’97, che era stato trattato dal club giallorosso. Ora sull’uruguaiano del Tolosa ci sono CSKA e Lokomotiv Mosca–Saltato Rogel, il Lecce ha subito individuato il profilo giusto per la difesa. La società giallorossa ha chiuso per Nehuen Paz: l’argentino arriva dal Bologna in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni-Juan Manuel Iturbe non sarà un giocatore del Genoa. Nonostante l’arrivo a Genova e le visite mediche svolte in mattinata con il club rossoblù, l’operazione non si chiuderà. È la terza volta in cinque anni che il matrimonio tra Iturbe e il Genoa non si riesce a celebrare–Addio alla Fiorentina, è virtualmente iniziata la nuova avventura di Kevin-Prince Boateng in Turchia. L’attaccante ghanese è partito alla volta di Istanbul, dove firmerà il suo contratto con il Besiktas–Un nome a sorpresa per la difesa della Sampdoria: è Maya Yoshida, centrale giapponese del Southampton. Il classe ’88 sarà un nuovo rinforzo per Ranieri–Gervinho sta definendo in questi minuti la sua uscita dal Parma. L’attaccante ivoriano lascia i gialloblù per trasferirsi in Qatar–Il Lecce prova in extremis a prendere Juan Jesus in prestito. La Roma ha dato il suo benestare all’operazione, più difficile invece che arrivi il “sì” del difensore brasiliano