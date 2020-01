Calciomercato Napoli, Tonelli verso l’addio: trattativa in corso con il Cagliari

Tonelli e’iai saluti con il Napoli!…Se ne parla in questo articolo pubblicato da Goal.com…Lorenzo Tonelli è pronto a ricominciare lontano dal Napoli: il difensore è in dialogo in queste ore con il ds del Cagliari Marcello Carli.Dopo aver cambiato la propria guida in panchina il inizia il suo mercato pensando a sfoltire la rosa: in cima alla lista delle probabili partenze c’è quella di Lorenzo Tonelli, ormai ai margini della rosa e senza presenze nell’attuale stagione.Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, sul giocatore classe ’90 c’è il , vera sorpresa di questa prima parte di stagione. Il difensore sta parlando in queste ore con il direttore sportivo rossoblù Marcello Carli, che lo ha già avuto ai tempi di .Soltanto nove presenze totali con la maglia azzurra per Tonali, chiuso ormai dalla forte concorrenza prima alla corte di Ancelotti e poi di Gattuso. Ora una nuova avventura alle porte per il 29enne italiano, che può ulteriormente rinforzare un Cagliari in forte ascesa.