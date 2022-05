L’inizio del calciomercato si avvicina ed in casa Napoli già sono iniziate le valutazioni per la rosa della prossima stagione. Una rosa competitiva capace di vincere e convincere in Italia ed in Europa. L’obiettivo del Ds Giuntoli sarà quello di non perdere i top, a meno di offerte irrinunciabili, con l’innesto di giocatori funzionali al progetto azzurro.

Calciomercato Napoli, rivoluzione in porta.

Il Napoli si prepara ad una vera e propria rivoluzione tra i pali, con Ospina che dovrebbe lasciare il club a 0. Meret, deluso dalle molte panchine, non ha convinto al 100% e potrebbe partire nella prossima sessione, con il Torino di Juric che potrebbe presentare un’offerta per il portiere ex Udinese.

Per la porta del futuro si monitora il nome di Pierluigi Gollini, classe ’95 di proprietà dell’Atalanta, ma che questa stagione ha giocato in Premier League con il Tottenham di Conte. Inglesi che non eserciteranno il diritto di riscatto, con il portiere bolognese che sarà solo di passaggio per Zingonia. Chiuso dall’acquisto di Juan Musso, Gollini cerca un posto da protagonista ed il Napoli potrebbe garantire la titolarità.

Pierluigi Gollini

Il calciatore attualmente percepisce 1 milione a stagione, cifra alla portata del patron partenopeo, mentre il costo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni, da valutare la formula, se a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto.

Resta sempre aggiornato sui social di Per Sempre Napoli:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/ Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati