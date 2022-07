Il Napoli di Aurelio de Laurentiis e il Monza di Silvio Berlusconi sembrano essere arrivati ad un accordo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due Presidenti hanno finalmente trovato l’accordo per quanto riguarda il cartellino di Andrea Petagna.

L’attaccante del Napoli infatti sembrerebbe essere l’uomo perfetto per rinforzare la zona offensiva del Monza, secondo Galliani.

Va ricordato infatti che il Monza è appena entrato in Serie A, ha dunque necessità di rinforzare tutta la rosa se veramente vuole essere competitiva in zona Scudetto, come dichiarò il Cavaliere.

L’accordo su Petagna è si un prestito con obbligo di riscatto pari a 15 mln di euro. Tuttavia, come di fatto ha riportato il quotidiano sportivo, servono dei giorni per perfezionare gli accordi.

Insomma per il Napoli questa sembrerebbe essere un’estate di partenze. Occhi puntati sugli acquisti dunque, che a quanto pare hanno l’obbiettivo di svecchiare il team azzurro.

