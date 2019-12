Calciomercato Napoli, Lobotka l’obiettivo. Anche il Milan sullo slovacco

Il Milan si inserisce nella tratattiva Lobotka?E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Skysport.it Lo slovacco del Celta Vigo è diventato il primo obiettivo per il centrocampo dopo le difficoltà avute con Torreira. Il giocatore, che ha parlato con il connazionale Hamsik, è già pronto in caso di intesa fra club. Gli azzurri presenteranno una prima offerta da 15 milioni più bonus. Sul calciatore c’è anche il Milan.Sono giorni di vacanza per il Napoli, ma solo per i giocatori, che si ritroveranno il 30 dicembre per la ripresa degli allenamenti. La dirigenza, invece, sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso, tornato alla vittoria nell’ultimo turno di campionato contro il Sassuolo e costretto a rimontare nel girone di ritorno quanto perso dagli azzurri in quello di andata. Molto passerà dal calciomercato, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Il nome che piace è quello di Stanislav Lobotka, centrocampista centrale classe 1994 del Celta Vigo. E’ lui il primo obiettivo dopo le difficoltà avute per Torreira: pronta la prima offerta da 15 milioni più bonus per arrivare intorno ai 18/20 totali. La richiesta del Celta Vigo è sui 25 (nonostante la clausola fissata a 50 milioni). Col giocatore si parla di un contratto da 4 o 5 anni da 2 milioni a stagione. Lobotka, 22 presenze con la Slovacchia, ha già parlato con Hamsik ed è dunque pronto in caso di intesa tra i club. Ci sono stati già incontri e contatti fra il Napoli e gli agenti per stabilire una strategia di “attacco” al Celta. Nei prossimi giorni quindi verrà formulata una prima offerta al club spagnolo.Napoli ma non solo, perché su Lobotka c’è anche il Milan. Il calciatore infatti è nella lista dei centrocampisti seguiti dal club rossonero, che dopo l’ufficialità dell’arrivo in attacco di Zlatan Ibrahimovic punta a rinforzare anche altri reparti. Milan che però vorrebbe portare il calciatore in Italia solo con la formula del prestito (a cifre alte) con opzione di riscatto legate alle presenze raggiunte dal giocatore da gennaio a giugno. I rossoneri, comunque, non si sono ancora mossi con il Celta Viga – club proprietario del cartellino dello slovacco – ma hanno effettuato solo dei sondaggi con l’entourage del calciatore. Segnale comunque di come la società rossonera sia interessata al profilo di Lobotka e più in generale a un rinforzo a centrocampo, oltre naturalmente anche alla difesa dove sono sempre vivi i contatti con il Barcellona per Todibo nonostante non sia ancora stata raggiunta l’intesa per costo e formula del cartellino. Su Lobotka dunque da registrare, oltre all’interesse concreto del Napoli, anche l’interessamento da parte del club rossonero.Arrivato nel 2016 al Celta Vigo dal Nordsjaelland, Lobotka è diventato presto una pedina fondamentale per gli spagnoli. 41 presenze totali nella stagione 2017/2018, 32 l’anno scorso (quando ha dovuto fare i conti con dei problemi alla caviglia) e 17 da agosto ad oggi. Su 18 gare a cui ha preso parte in campionato, è rimasto in panchina solo in un’occasione (lo scorso 8 dicembre nella sconfitta contro il Leganes).