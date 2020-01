Calciomercato, Napoli-Lobotka, è fatta: sabato le visite mediche

Finalmente, lattesa per i sostenitori azzurri e terminata…Stanley Lobotka e del Napoli,fissate per Sabato le visite mediche,e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Skysport.it Doppio rinforzo per il Napoli. Dopo aver chiuso per Diego Demme, la società azzurra infatti ha definito anche l’acquisto di Lobotka. Al termine di una lunga trattativa, infatti, il Celta Vigo ha accettato la proposta finale presentata dal club del presidente De Laurentiis che verserà al club spagnolo 20 milioni di euro più ulteriori 4 milioni di euro di bonus (abbastanza difficili da raggiungere). Il centrocampista slovacco classe 1994 arriverà in Italia nella giornata di sabato e sosterrà le visite mediche che precederanno la firma con il suo nuovo club. Tra Lobotka e il Napoli l’intesa era già stata raggiunta nei giorni scorsi per un contratto di 5 anni a 1.8 milioni di euro a stagione.