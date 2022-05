Calciomercato Napoli: in estate sarà rivoluzione!

Manca sempre meno all’inizio della sessione estiva di calciomercato della stagione 22/23, in programma il 1° Luglio 2022. Il Napoli dopo esser stato vicino alla vittoria del tricolore si prepara a rivoluzionare la rosa per la prossima stagione.

Calciomercato capitolo difesa.

La prossima sessione di mercato potrebbe portare Kalidou Koulibaly lontano da Napoli, con il Barcellona di Xavi che spinge per ottenere il difensore campione d’Africa vicino alla scadenza del contratto. Oltre al probabile addio del centrale senegalese, chi sicuramente dirà addio è Axel Tuanzebe, il quale non verrà riscattato.

Il DS Giuntoli ha in mente come nuovo acquisto, che prenderà il posto di Tuanzebe, il difensore norvegese del Brighton Ostigard, quest’anno in prestito al Genoa. Il costo del cartellino del norvegese si aggira sui 5 milioni.

Si studia il nuovo centrocampo.

Secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il Napoli sarebbe interessato al trequartista Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è in scadenza di contratto e in caso di mancato rinnovo con la società giallorossa potrebbe cercare una nuova destinazione, magari proprio ai piedi del Vesuvio. La concorrenza non manca in Serie A con l’Inter che guarda interessata in prima fila, ma attenzione anche al Tottenham di Conte.

Altro nome seguito da Giuntoli è quello di Antonin Barak, trequartista in forza all’Hellas Verona. Il ceco autore di ottime stagioni con i gialloblù è pronto per una big ed il Napoli studia l’offerta. Costo del cartellino che si aggira sui 15 milioni, ma anche in questo caso non manca la concorrenza.

Per la mediana in caso di addio di Fàbian Ruiz si valuta il nome del gioiellino svedese Mattia Svanberg. Classe ’99 che con l’apporto del mister Sinisa Mihajlovic è diventato un perno della mediana rossoblù.

