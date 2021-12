Calciomercato Napoli: Giuntoli ha un piano ben preciso!

Calciomercato Napoli, a Spalletti serve un difensore dopo la partenza di Manolas.

La partenza di Manolas ha fatto aprire un buco enorme nella difesa azzurra, che potrebbe ulteriormente allargarsi con la partenza di Koulibaly verso la Coppa d’Africa, anche se, la manifestazione prevista a gennaio, potrebbe anche slittare a settembre.

E allora accantonata la sconfitta rocambolesca contro lo Spezia al Maradona in casa Napoli è tempo di bilanci e di mercato. Giountoli ha ammesso di cercare un difensore centrale e all’occorrenza anche un terzino sinistro.

Nella lista dei profili seguiti c’è Jhon Lucumí del Genk, centrale dal piede mancino e può giocare anche come esterno, e Davinson Sánchez del Tottenham, che è invece un destro.

In pole ci sarebbe il difensore del Chelsea Malang Sarr.

Il classe ’99, sbarcato in Inghilterra dal Nizza un anno e mezzo fa, è stato girato in prestito al Porto nella passata stagione, ma in questa, confermato da Tuchel, non ha trovato spazio.

Soltanto 5 le presenze tra tutte le competizioni, una in Champions League, una in Premier League e tre in EFL Cup.

Giuntoli lo vorrebbe in prestito per metà stagione e l’operazione sembra indirizzata, lo stipendio per questi sei mesi sarebbe pari ad 1.5 milioni.

L’alternativa “italiana”

Cristiano Giuntoli starebbe valutando il nazionale albanese, in uscita dalla Roma anche nel mese di gennaio, ma solo a patto che José Mourinho abbia prima ricevuto un degno rimpiazzo. Insomma, i giallorossi dovranno prima acquistare un centrale e poi potranno valutare l’addio di Kumbulla, che il Napoli vorrebbe acquisire con la formula del prestito.

Per quanto riguarda Casale, l’Hellas Verona non sembra disposto a fare sconti sul prezzo: chi volesse aggiudicarselo, infatti, dovrebbe mettere sul piatto circa 15 milioni di euro, una cifra elevato ed ancor più difficile da sborsare a stagione in corso.

Il Napoli, intanto, continua a raccogliere informazioni e ragiona sul da farsi. Il 2022 si avvicina e, con esso, anche l’inizio del mercato di riparazione. Giuntoli ha fretta: deve trovare quanto prima un sostituto di Kostas Manolas.

