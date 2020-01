Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz può partire già a gennaio

Con l’avvento di Demme e…l’eventuale arrivo di lobotka….Fabian ruiz potrebbe approdare al Real o Barcellona gia a Gennaio!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Goal .com..l è fra le società più attive sul mercato: dopo aver completato le visite mediche di Demme, ora il club partenopeo starebbe lavorando all’acquisto di Stanislav Lobotka dal Vigo.Se dovesse andare in porto l’operazione con il si tratterebbe di un’interessante doppio colpo a centrocampo per gli azzurri. Secondo quanto rivelato da ‘Reppublica’, dietro a questa doppia operazione ci sarebbe l’apertura di Aurelio De Laurentiis ad una possibile cessione di Fabian Ruiz già nel mercato di gennaio.La decisione del patron azzurro sarebbe figlia dei continui rifiuti di Fabian Ruiz alle proposte di rinnovo: il Napoli, sempre secondo ‘Repubblica’, sarebbe disposto a privarsi immediatamente del centrocampista iberico se dovesse arrivare un’offerta da 70/80 milioni di euro. Al momento i due club più interessati al talento spagnolo classe ’96 sono il ed il , ma non è da escludere che possano arrivare anche offerte dalla Premier League.I rapporti tra Fabian Ruiz ed il Napoli stanno vivendo un momento di grande gelo e l’arrivo di due centrocampisti a rimpolpare la rosa a disposizione di Gattuso, potrebbe favorire la cessione dello spagnolo in questa sessione di mercato